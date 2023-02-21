سياسة
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ستولتنبرغ: بوتين لا يسعى إلى السلام ولا نعرف متى وكيف ستنتهي الحرب
كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، توقعاته بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. ونوّه ستولتنبرغ إلى أنه لا توجد مؤشرات إلى أن بوتين يسعى إلى إنهاء الحرب.
ستولتنبرغ: بوتين لا يسعى إلى السلام ولا نعرف متى وكيف ستنتهي الحرب
ستولتنبرغ: بوتين لا يسعى إلى السلام ولا نعرف متى وكيف ستنتهي الحرب / صورة: AA
21 فبراير 2023

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إنه "لا أحد يعرف اليوم كيف ومتى ستنتهي حرب روسيا ضد أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرغ، خلال لقاء مع شبكة CNN في مؤتمر ميونخ للأمن خلال نهاية الأسبوع الماضي، وجرى بثه، الاثنين: "لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد غيّر طموحاته بشأن أوكرانيا، بل نرى العكس، إنه لا يسعى إلى السلام، إنه يخطط لمزيد من الحرب".

وحث الأمين العام لحلف الناتو على "عدم الاستهانة بروسيا"، وأوضح: "الروس يشنون عمليات هجومية بالفعل، ما رأيناه حول باخموت وأماكن أخرى على الجبهة الشرقية لأوكرانيا هو في الواقع عمليات هجومية، سواء كان هذا هو هجوم الربيع أو ما إذا كان مجرد تمهيد لذلك، فمن الصعب بعض الشيء معرفة ذلك، لكنهم يحشدون المزيد والمزيد من القوات والأسلحة".

وذكر أن "الروس لديهم معنويات أقل، وليس لديهم معدات جيدة، ولديهم قيادة سيئة، وكذلك لوجستيات سيئة لكن ما يفتقرون إليه من حيث الجودة، يحاولون تعويضه بالكمية، لأن لديهم كميات كبيرة"، مضيفاً: "إذا كنت لا تهتم كثيراً بحياة البشر، فأنت تضيف المزيد والمزيد".

وقال ستولتنبرغ عن حرب أوكرانيا: "هذا شكل خاص جداً من الحرب، حرب لم نشهدها منذ الحرب العالمية الأولى، حيث يجري دفع موجات من البشر إلى خطوط القتال".

وعندما سُئل عن المسار إلى الأمام، قال: "لا أحد يعرف بالضبط كيف سينتهي هذا، وما نعرفه هو أن الطريقة الوحيدة لضمان أن هذا ينتهي بطريقة مقبولة بالنسبة لأوكرانيا هو تقديم الدعم العسكري لها".

وذكر أن "العديد من الحروب، وربما هذه الحرب أيضاً، ستنتهي على طاولة المفاوضات، لكن ما يحدث حول طاولة المفاوضات يعتمد كلياً على القوة في ساحة المعركة، لذا، إذا كنت تريد أن تتفاوض أوكرانيا كدولة ذات سيادة، وإذا كنت تريد حلاً تفاوضياً سلمياً غداً، فأنت بحاجة إلى تقديم الدعم العسكري اليوم".

وبمناسبة اقتراب نهاية ولاية ستولتنبرغ، سألته المذيعة عن كيف غيّرته حرب روسيا على أوكرانيا شخصياً، فأجاب: "الآمال التي كانت لدي بشأن إقامة علاقة أفضل مع روسيا، اختفت تماماً، لقد نشأت بعد الحرب الباردة، لقد رأيت كيف تمكنّا من تحسين علاقتنا تدريجياً مع روسيا، لكن ذلك تبخر تماماً بسبب الأعمال العدوانية من قبل روسيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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