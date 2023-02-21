سياسة
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شاهد | مُسيّرات بيرقدار التركية تشارك في البحث والإنقاذ إثر زلزال هاطاي
شاركت مُسيّرات بيرقدار التركية في أعمال البحث والإنقاذ والكشف عن المباني المتضررة بولاية هاطاي، إثر الزلزال القوي الذي ضرب الولاية أمس الاثنين.
شاهد | مُسيّرات بيرقدار التركية تشارك في البحث والإنقاذ إثر زلزال هاطاي
مُسيّرات بيرقدار التركية تشارك في أعمال البحث والإنقاذ إثر زلزال هاطاي / صورة: AA
21 فبراير 2023

دعمت مسيّرات بيرقدار التركية، جهود البحث والإنقاذ ورصد الأضرار المحتملة في ولاية هاطاي على وقع زلزال ضرب الولاية مساء أمس الاثنين.

وذكر مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية، أن مُسيّرات من طراز بيرقدار TB2 تابعة للمديرية العامة للأمن في تركيا، دعمت من الجو جهود البحث والإنقاذ ورصد أضرار محتملة في ولاية هاطاي بعد وقوع الزلزال.

وأكدت المصادر الأمنية أن المُسيّرات زوّدت لحظة بلحظة عبر بث مباشر، مركز إدارة حالات الطوارئ بالعاصمة أنقرة، بالمشاهد التي ساهمت في اختصار كشف المباني المتضررة والمنهارة في وقت أسرع.

والاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "دفنة" بولاية هاطاي التركية (جنوب)، الساعة 20:04، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجة، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، حسب "أفاد"، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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