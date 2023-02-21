سياسة
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تركيا.. ألطون يحذّر المواطنين من المعلومات المضللة بشأن زلزال هاطاي
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون يحذر المواطنين من الانسياق وراء المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هاطاي جنوبي تركيا.
تركيا.. ألطون يحذّر المواطنين من المعلومات المضللة بشأن زلزال هاطاي
فخر الدين ألطون يحذر المواطنين من الانسياق وراء المعلومات المضللة عقب زلزال هاطاي / صورة: AA
21 فبراير 2023

حذر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات، من انتشار المعلومات المضللة عقب الزلزالين اللذين ضربا مساء الاثنين ولاية هاطاي جنوبي تركيا، وشعر بهما السكان في عدة دول بالمنطقة.

وقال ألطون إن هذه الأنشطة "تهدف إلى التأثير سلباً على مكافحة الكارثة".

ودعا ألطون المواطنين إلى عدم الاعتماد على الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من المعلومات الدقيقة منها عبر القنوات الرسمية.

وتابع: " تتبع وحداتنا الأمنية من كثب المحتوى الذي يعيق جميع أنواع العمل بأخبار لا أساس لها من الصحة تتسبب في نشر الذعر في المجتمع، وعند الضرورة ستؤخذ الإجراءات القانونية فوراً".

والاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "دفنة" بولاية هاطاي التركية (جنوب) الساعة 20.04، تبعته 90 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 6 أشخاص، وإصابة 294 شخصاً منهم 18 حالاتهم خطيرة، حسب الجهات الرسمية.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزالين متتاليين ضربا ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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