دعت الأمم المتحدة، الاثنين، الدول الأعضاء إلى المساهمة بشكل أسرع في حملة المساعدات التي أطلقتها تجاه تركيا وسوريا بعد زلزال جديد ضرب البلدين.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعرض ولاية هاطاي التركية (جنوب) الاثنين، لزلزال جديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج بالمنطقة.

وشدد دوجاريك على أن هذا الزلزال يشير إلى أن المخاطر في المنطقة كبيرة.

وأضاف: "من الصعب القول إننا مسرورون جداً بمساعدة سوريا وتركيا، لأننا بحاجة إلى المزيد من الأموال على نحو مستعجل أكثر".

وأعرب دوجاريك عن شكره الدول المساهمة في مساعدة المناطق المنكوبة من الزلزال، وقال: "إن حياة الإنسان في خطر وبالتالي ينبغي تسريع المساعدة".

والثلاثاء الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم 397.6 مليون دولار مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في سوريا.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 16 فبراير/شباط الجاري المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "دفنه" بولاية هاطاي التركية (جنوب) تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجة، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، حسب "أفاد"، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزالين متتاليين ضربا ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.