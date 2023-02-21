سياسة
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بوتين يتهم الغرب بالسعي للقضاء على روسيا.. وواشنطن: اتهامات سخيفة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغربيين يحاولون استخدام الصراع في أوكرانيا للقضاء على روسيا مرة واحدة وإلى الأبد. فيما اعتبرت واشنطن أن تصريحات بوتين مجرد "اتهامات سخيفة".
بوتين يتهم الغرب بالسعي للقضاء على روسيا.. وواشنطن: اتهامات سخيفة
بوتين يلقي خطاباً بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا / صورة: AFP
21 فبراير 2023

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، الثلاثاء، في خطابه السنوي للأمة، باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ"القضاء" على روسيا، معتبراً أنّ الغربيين يتحمّلون "مسؤولية" التصعيد.

وقال في خطاب قبل ثلاثة أيام من الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، "النخب الغربية لا تخفي هدفها: إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضاف الرئيس الروسي أنّ "المسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا تقع بالكامل على النخب الغربية"، مردّداً ما كان قد أدلى به سابقاً عن أنّ الغرب "يدعم قوى النازيين الجدد" في أوكرانيا لتعزيز دولة مُعادية لروسيا هناك.

وأكد بوتين أنه مصمّم على مواصلة الهجوم على أوكرانيا، بينما يكافح جيشه منذ أشهر في ساحة المعركة، على الرغم من تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

وقال "لضمان أمن بلدنا، والقضاء على تهديدات نظام النازيين الجدد القائم في أوكرانيا منذ انقلاب عام 2014، تَقرَّر تنفيذ عملية عسكرية خاصة. وسنتعامل مع الأهداف التي تقع أمامنا خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية".

وأمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين حاربوا في أوكرانيا، شكر بوتين "كلّ الشعب الروسي على شجاعته وتصميمه".

وفي إشارة إلى العقوبات الدولية على بلاده، اعتبر بوتين أنّ الغرب "لم يحقّق شيئاً ولن يحقّق شيئاً"، في الوقت الذي قاوم فيه الاقتصاد الروسي بشكل أفضل مما توقعه الخبراء.

وقال: "لقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي وحماية المواطنين"، معتبراً أنّ الغرب فشل في "زعزعة استقرار مجتمعنا".

"اتهامات سخيفة"

من جانبه، ندّد مسؤول أمريكي رفيع المستوى الثلاثاء بـ"سخافة" اتهامات الرئيس الروسي.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان للصحفيين "لا أحد يهاجم روسيا. هناك نوع من السخافة في فكرة أنّ روسيا كانت تتعرّض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي جانب آخر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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