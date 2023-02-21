تواصل السيدة شمسي هنجر، الناجية من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا قبل نحو أسبوعين، تقديم الطعام يومياً لقرابة 700 من المنكوبين في ولاية قهرمان مرعش، وذلك بدعم من منظمات المجتمع المدني.

وبدأت السيدة التركية مبادرتها بتوزيع الطعام من أموالها الخاصة على المنكوبين وكوادر البحث والإنقاذ في الولاية.

لكنها تمكنت لاحقاً، من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم لها، وحالياً تقدم وجبات الطعام لقرابة 700 شخص من المنكوبين، يومياً في قهرمان مرعش.

تقول هنجر، في حديثها لوكالة الأناضول، إنها قدمت الطعام لقرابة 50 شخصاً بإمكاناتها الشخصية، خلال اليوم الأول للزلزال.

وأضافت أنه في الأيام التالية تمكنت من تقديم الطعام لـ200 شخص، بإمكاناتها الشخصية أيضاً.

وأوضحت أنها تواصلت فيما بعد مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لها، لتتمكن اليوم من تقديم الطعام لقرابة 700 شخص يومياً من المنكوبين.

ويعين السيدة التركية في مهامها التطوعية هذه زوجها وابنتها.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7 .6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، بالإضافة إلى دمار مادي ضخم.