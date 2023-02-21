سياسة
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أردوغان: نهدف إلى إحياء القرى المدمرة جراء الزلازل خلال عام واحد
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القرى المدمرة في مناطق الزلازل ستُبنى خلال عام واحد. وأشار إلى فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلازل، واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة وإما بالغة الضرر، أو بحاجة إلى هدم فوري.
أردوغان: نهدف إلى إحياء القرى المدمرة جراء الزلازل خلال عام واحد
أردوغان: نهدف إلى إحياء القرى المدمرة جراء الزلازل خلال عام واحد / صورة: AA
21 فبراير 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القرى المدمرة في مناطق الزلازل ستُبنى خلال عام واحد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الثلاثاء عقب زيارته مناطق الزلزال بولاية عثمانية جنوبي تركيا.

وأشار إلى فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلازل، واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة وإما بالغة الضرر وإما بحاجة إلى هدم فوري.

وأكد قائلاً: "نهدف إلى إحياء قرانا (في مناطق الزلازل) مثل مراكز المدن في غضون عام".​​​​​​​

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7 .6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف من الأشخاص في البلدين، بالإضافة إلى دمار مادي ضخم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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