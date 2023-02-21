قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القرى المدمرة في مناطق الزلازل ستُبنى خلال عام واحد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الثلاثاء عقب زيارته مناطق الزلزال بولاية عثمانية جنوبي تركيا.

وأشار إلى فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلازل، واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة وإما بالغة الضرر وإما بحاجة إلى هدم فوري.

وأكد قائلاً: "نهدف إلى إحياء قرانا (في مناطق الزلازل) مثل مراكز المدن في غضون عام".​​​​​​​

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7 .6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف من الأشخاص في البلدين، بالإضافة إلى دمار مادي ضخم.