سجّل العراق حضوراً لافتاً في تقديم المساعدات الإغاثية لتركيا وسوريا منذ وقوع الزلزال في 6 فبراير/شباط الجاري حتى الثلاثاء.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقدّم العراق وفق رصد الأناضول للبيانات الرسمية مساعدات إغاثية منذ وقوع الزلزال حتى الثلاثاء كالتالي:

- مجلس الوزراء يقرر منذ وقوع الزلزال إطلاق جسر جوي لتقديم مساعدات لتركيا وسوريا.

- مجلس الوزراء يعلن السبت الماضي حصيلة مبدئية تشير إلى إرسال أكثر من 26 طائرة إغاثية إلى تركيا، و24 طائرة إلى سوريا، مع تأكيده الاستمرار في تسيير طائرات جديدة.

- إرسال أكثر من 140 طناً من المساعدات للبلدين خلال الأيام القليلة الماضية.

- وصول مساعدات على متن الطائرات العراقية إلى مطار غازي عنتاب التركي، وتضمنت 20 طناً من المواد الطبية والإسعافية، وأكثر من 8 آلاف بطانية و250 خيمة.

- العتبة الحسينية المقدسة العراقية (غير حكومية) ترسل قافلة مساعدات ومواد إغاثية إلى سوريا جراء الزلزال.

- الحكومة تعلن مساهمة مؤسسات حكومية في حملات إغاثية عن طريق البر إلى سوريا، حيث وفرت وزارات التجارة 650 طناً من المواد الغذائية، والدفاع 850 طناً، والنفط مليون لتر من الوقود، فضلاً عن تبرعات أساتذة وطلبة جامعة البصرة.

- ممثل الهلال الأحمر التركي في العراق محمود آق غون ترياقي، يقول إن الشعب العراقي أرسل إلى الآن 56 شاحنة مساعدات إلى تركيا، مؤكداً المشاركة الواسعة من الشعب العراقي في حملة المساعدات.

- تركمان العراق يقيمون مطبخاً متنقّلاً في ولاية ملاطية التركية، لإعداد وجبات ساخنة لإطعام 6 آلاف شخص يومياً، علاوة عن توزيع الملابس والأحذية لمتضرري الزلزال، بجانب شروعهم بتوفير ما بين 300 و500 منزل سابق التجهيز لمنكوبي الزلزال.

وأعلنت أكثر من 16 دولة عربية، بينها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت، إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وإرسال فرق بحث وإنقاذ لدعم المنكوبين في تركيا وسوريا.