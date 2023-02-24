عقب كارثة الزلازل التي ضربت مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير/شباط الجاري، سارعت دول العالم لتقديم الدعم اللازم من أجل إغاثة المتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة، فيما تواصل تركيا جهودها في عملية البحث عن الضحايا ورفع الأنقاض.

ولليوم السابع عشر تتواصل الجهود الرسمية والشعبية في عديد من الدول لتقديم الدعم لمنكوبي الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا.

تركيا تُطلِع مجموعة العشرين على تبعات الكارثة

وفي جلسة خاصة حول تركيا ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تترأس الهند دروتها الحالية، أطلع وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي الجمعة، نظراءه على معلومات حول تبعات كارثة الزلازل.

وأعرب الوزير التركي عن شكره للمجتمع الدولي على الدعم الذي قدّمه لتركيا عقب الكارثة، مؤكداً أهمية استمرار تضامن المجتمع الدولي مستقبلاً.

منسق أممي يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتركيا

ودعا المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا، ألفارو رودريغيز، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتركيا، مع الأخذ بعين الاعتبار استضافتها بسخاء ملايين اللاجئين السوريين.

وزار رودريغيز مخيماً لمتضرري الزلزال في قهرمان مرعش، حيث تلقى إحاطة من المسؤولين هناك حول أوضاع المتضررين.

وفي تصريح للصحفيين، أعرب المسؤول الأممي عن حزنه العميق جراء مصرع الكثيرين جراء الزلزال، متقدماً بالتعازي للشعب التركي.

وأوضح أنه زار أيضاً ولاية قهرمان مرعش، مضيفاً أنه شاهد اليوم آثار الزلزال المدمر بأم عينه.

وأفاد أن الشعب والحكومة التركيين والمجتمع الدولي قدموا جميع أشكال الدعم اللازم لمناطق الزلزال منذ وقوعه.

ولفت إلى استقبال تركيا للاجئين السوريين، مضيفاً: "مع الأخذ بعين الاعتبار استضافتها اللاجئين بسخاء، ننتظر من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لتركيا".

تركيا تبدأ بنقل المركبات المتضررة جراء الزلزال

بدأت السلطات التركية، بسحب المركبات المتضررة جراء كارثة الزلزال ونقلها إلى مواقف تابعة لمديريات الأمن بالولايات الجنوبية.

وتضررت المركبات نتيجة انهيار المباني فوقها عقب زلزالين متتاليين ضربا جنوبي تركيا مطلع الشهر الجاري.

وبدأت السلطات بولاية ملاطية بسحب السيارات من تحت الأنقاض وتكديسها في مواقف خاصة.

وفي تصريح للأناضول، قال العضو بمؤسسة تعزيز قوة الشرطة التركية، سيزغين قره، إن آليات المؤسسة تسحب يومياً 20 - 30 مركبة دمرها الزلزال في ولاية ملاطية وحدها.

وأضاف أنه جرى تكديس 120 مركبة حتى الآن في أحد مواقف مديرية الأمن، متوقعاً أن تزداد أعداد المركبات المدمرة مع استمرار رفع أنقاض المباني.

وأشار إلى أن أصحاب المركبات يشعرون بحزن بالغ جراء فقدانهم منازلهم ومركباتهم، لكنهم يؤكدون أنه "ليس باليد حيلة".

مدينة "ألبيستان" تتجه إلى التعافي من آثار الزلزال

تواصل مدينة "ألبيستان" بولاية قهرمان مرعش، عملية التعافي من آثار الزلزال عبر إزالة الركام وإسكان المتضررين في منازل مسبقة الصنع.

وتعد "ألبيستان" مركز ثاني زلزال ضرب ولاية قهرمان مرعش بقوة 7.6 درجة بعد ساعات على الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة بمنطقة "نورداغي" بالولاية ذاتها في 6 فبراير/شباط الجاري.

وفي تصريح للأناضول، قال والي قيصري التركية، غوكمن تشيتشك، المسؤول عن تسيير أعمال الإغاثة في مدينة "ألبيستان"، إن أعمال رفع الركام تتواصل عبر آليات حفر تابعة لبلديات طرابزون وصامصون وقيصري، وبعدد عمال يصل إلى 7 آلاف شخص.

وأوضح غوكمن أن وزارة الداخلية التركية أوكلت إليه هذه المهمة، مشيراً إلى مواصلة المدينة التعافي بعد الزلزال.

ولفت إلى إزالة العمال ركام نحو 60 مبنى منهاراً يومياً، وأن الأعمال تتواصل على مدار 24 ساعة في المدينة، بهدف تسريع عملية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد أن أعمال حصر الأضرار في مركز مدينة ألبيستان اكتملت، مع اقتراب إتمام تلك الأعمال في أرياف المدينة المذكورة.

وأضاف: "أعتقد أن أعمال رفع الركام في ألبيستان ستكتمل في بضعة أيام".

وفيما يخص جهود إمداد المدينة بالمواد الغذائية، أكد الوالي عدم وجود قصور في هذا المنحى.

وقال: "تتواصل أعمال تضميد جراح ألبيستان بزخم كبير، بهدف إعادتها إلى أيامها السابقة الطبيعية، حيث إن المصرف الزراعي عاد إلى نشاطه وكذلك مؤسسة البريد عادت إلى نشاطها ضمن منزل مسبق التجهيز مؤقتاً".

كما أكد تشيتشك إعادة فتح المحلات التجارية غير المتضررة من الزلزال، مع إعادة توفير الغاز الطبيعي لـ4100 مبنى.

عدد القتلى يتجاوز 43 ألفاً

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأربعاء أن عدد وفيات الزلازل التي ضربت ولايات جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الجاري وصل إلى 43 ألفاً و556.

في سياق متصل أشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" في بيان إلى وقوع 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، قوة 41 منها بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات بمقياس ريختر.

وذكر البيان أن أفاد تواصل عمليات نقل الخيام إلى المنطقة منذ اللحظة الأولى بغية تلبية احتياجات الإيواء للمتضررين من الزلزال، وأنها نصبت 300 ألف و809 خيام في الولايات المتضررة.

وأضافت الإدارة أنها أقامت مخيمات في 270 نقطة حتى اليوم في الولايات المنكوبة.

والاثنين ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "دفنه" بولاية هاطاي التركية (جنوب) الساعة 20:04.

وأعلنت "أفاد" في وقت سابق تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجة، ووفاة 6 أشخاص وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة جراء الزلزال.

ويأتي زلزال هاطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.