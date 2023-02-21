قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الثلاثاء إن عدداً من الأبنية المتصدعة انهار في الشمال السوري، إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء أمس وكان مركزه ولاية هاطاي التركية.

وأفاد الدفاع المدني في تغريدة على تويتر ب‏انهيار أجزاء من بناء متصدع في مدينة ⁧‫إدلب‬⁩ كان تعرض لغارات جوية قبل سنوات، وتأثر بالزلزالين اللذين ضربا المنطقة في 6 فبراير/شباط وأمس الاثنين.

وأشار إلى أن الزلازل تركت ‏دماراً كبيراً وحجم أنقاض ضخماً وأسطح وجدراناً متصدعة في مناطق شمال غربي ⁧‫سوريا‬⁩.

وأكد أن عناصره تواصل أعمالها في مساعدة المدنيين بإخراج أمتعتهم من تحت ركام المباني وإزالة الجدران المتصدعة وتأمينها وفتح الطرقات.

من جانب آخر بات عشرات المصابين إثر الزلازل في الشمال السوري يعانون من "متلازمة الهرس" من جراء مكوثهم لساعات وأيام تحت ركام منازلهم المدمّرة.

ووثقت مديرية صحة إدلب إصابة نحو 80 ناجياً بـ"متلازمة الهرس"، معظمهم في غرف العناية المشددة.

ويواجه المصابون مصاعب كبيرة خلال رحلة العلاج في المستشفيات بسبب ضعف القطاع الطبي واستنزاف المعدات والإمكانيات والضغط الشديد الذي تتعرض له المنشآت الطبية منذ وقوع الزلازل.

وحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي "أوتشا" أمس الاثنين تضرر بفعل الزلزال شمال غربي سوريا ما لا يقل عن 53 مرفقاً صحياً جزئياً ومرفقان صحيان بالكامل، وخرج عن الخدمة 12 منشأة صحية توقف العمل بها.

و"متلازمة الهرس" هي حالة طبية تنتج عن إصابة العضلات والهيكل العظمي بالسحق وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي أو البتر لبعض أعضاء الجسم مما يشكل تحدياً كبيراً أمام الوحدات الطبية في المشافي ويضاعف من مشاكل الناجين من الزلازل.