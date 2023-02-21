سياسة
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"ألم ودمار متزايد".. أكثر من 8 آلاف مدني قتلوا في حرب أوكرانيا خلال عام
صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن 8 آلاف و6 مدنيين قتلوا بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية التي بدأت قبل نحو عام، فيما جرح 13 ألفاً و287 شخصاً، فضلاً عن وقوع قتلى باشتباكات شرقي أوكرانيا قبيل الحرب.
"ألم ودمار متزايد".. أكثر من 8 آلاف مدني قتلوا في حرب أوكرانيا خلال عام
"ألم ودمار متزايد".. أكثر من 8 آلاف مدني قتلوا في حرب أوكرانيا بعد عام واحد / صورة: AFP
21 فبراير 2023

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 8 آلاف و6 مدنيين قتلوا بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية التي بدأت قبل نحو عام.

جاء ذلك في بيان مكتوب الثلاثاء للمسؤول الأممي حول تقييمه للحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط العام الماضي.

وأوضح تورك أن 8 آلاف و6 مدنيين قتلوا فيما جرح 13 ألفاً و287 شخصاً بسبب الحرب، فضلاً عن وقوع قتلى في اشتباكات شرق أوكرانيا قبيل الحرب.

وأضاف أن هذه الأرقام تكشف الخسائر والمعاناة التي عاشها الناس منذ بداية الهجمات المسلحة الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأكد تورك أن ما يقرب من 18 مليون شخص في أوكرانيا يحتاجون إلى الدعم الإنساني، وأن ما يقرب من 14 مليون شخص نزحوا من ديارهم.

وذكَّر بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في أوكرانيا وأن الصعوبات تزداد في إيجاد طريق السلام مع الألم والدمار المتزايد كل يوم.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخُّلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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