وقال عمدة كييف إيهور تيريخوف، إن 17 طائرة من دون طيار ضربت منطقتين سكنيتين في المدينة.

وعملت طواقم الطوارئ وعمال البلدية والمتطوعون طوال الليل، لإخماد الحرائق وإنقاذ السكان من المنازل المحترقة وإعادة خدمات الغاز والكهرباء والمياه.

وأضاف تيريخوف على تليغرام: "هذه مواقع عادية للحياة السلمية، تلك المواقع التي لا ينبغي استهدافها أبداً".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان إصابة 64 شخصاً، مجدداً دعواته إلى ممارسة المزيد من الضغط الدولي على موسكو.

وقال زيلينسكي: "كل يوم جديد الآن يجلب معه هجمات روسية دنيئة جديدة، وكل ضربة تقريباً لها دلالاتها".

وشدّد: "يجب ألا نخاف أو نؤجل القرارات الجديدة التي يمكن أن تجعل الأمور أكثر صعوبة على روسيا. فمن دون ذلك، لن ينخرطوا في دبلوماسية حقيقية. وهذا يعتمد في المقام الأول على الولايات المتحدة وقادة العالم الآخرين. وعلى كل من دعا إلى وضع حد لعمليات القتل وإلى الدبلوماسية أن يتحرك".

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم زيلينسكي خلال قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا في مدينة أوديسا، روسيا "بالسعي إلى تحقيق طموحات إقليمية أوسع في أوروبا مما تعترف به علنا".

وأضاف: "تشير خطط الحرب الروسية إلى هذه المنطقة (أوديسا) وبعد ذلك نحو الحدود مع مولدوفا ورومانيا"، مشدداً على أن موسكو "تسعى إلى نشر الفوضى في المنطقة لإضعاف أوروبا كلها".

واعتبر أن أهداف روسيا تتجاوز أوكرانيا، قائلاً إن "الكرملين أثار التوترات العرقية في البلقان وتدخل في الانتخابات في رومانيا ويحاول استعادة النفوذ على الجمهوريات السوفييتية السابقة مثل مولدوفا"، حسب قوله.

وحذر من أنه إذا فازت القوى الموالية لروسيا في الانتخابات البرلمانية بمولدوفا في سبتمبر/أيلول القادم، قد يشجع ذلك موسكو على تعميق تدخلها في دول أوروبية أخرى.

وعقدت قمة أوديسا بهدف تنسيق الدعم الإقليمي لأوكرانيا ومعالجة المخاوف الأمنية الأوسع.

وجدّد زيلينسكي دعوته إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية أكثر قوة ومنحها الدعم السياسي، بما في ذلك دعم محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.