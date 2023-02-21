سياسة
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أردوغان: سنشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة في 11 ولاية متضررة من الزلازل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة ستبني بيوتاً لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من الزلازل الشهر القادم. ولفت أردوغان إلى أنه سيُبدأ بناء 200 ألف مسكن في المدن المتضررة، بينها 18 ألفاً و544 في غازي عنتاب.
أردوغان: سنشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة في 11 ولاية متضررة من الزلازل
أردوغان يؤكد بدء بناء بيوت لـ270 ألف أسرة في 11 ولاية متضررة من الزلازل / صورة: AA
21 فبراير 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة ستشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلازل الشهر القادم.

جاء ذلك في تصريحات الثلاثاء عقب تفقُّده مدينة منازل مسبقة الصنع، لإيواء المتضررين من الزلازل في قضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، ورافقه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجشلي.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه سيُبدأ بناء 200 ألف مسكن في المدن المتضررة، بينها 18 ألفاً و544 في غازي عنتاب، في مارس/آذار المقبل.

كما لفت إلى أن 9 آلاف و130 منزلاً ريفياً ستُبنى مع ملحقاتها في قرى غازي عنتاب.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من البيوت التي سيُشرع ببنائها الشهر المقبل سواء في المدن والأرياف في 11 ولاية بمنطقة الزلزال سيصل إلى نحو 270 ألف أسرة.

ولفت إلى أنه ستجري إعادة تحديد الأرقام خلال الأشهر المقبلة حسب التقييمات بكل منطقة الزلازل.

وأكّد الرئيس أردوغان عزم الحكومة على إحياء مدينة غازي عنتاب مجدداً وبصورة أقوى، عبر الحفاظ على هويتها التاريخية وتركيبتها السكانية.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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