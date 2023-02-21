سياسة
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للأسبوع الثالث.. دول تواصل دعم منكوبي الزلازل في تركيا
تواصل باكستان والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين للأسبوع الثالث دعم منكوبي الزلازل بتركيا وسوريا، إذ جرى تسيير عدد من الرحلات والجسور الجوية من تلك البلدان تزامناً مع حملات شعبية وحكومية فيها.
للأسبوع الثالث.. دول تواصل دعم منكوبي الزلازل في تركيا
تواصل إمداد متضرري الزلزال بالمساعدات عبر قاعدة إنجرليك في تركيا / صورة: AA
21 فبراير 2023

وصلت مساعدات أرسلتها باكستان بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الشريكة إلى ضحايا الزلازل بتركيا.

وأوضح بيان صادر عن الناتو الثلاثاء أن عدداً من دول الحلف والدول الشريكة عرضت على باكستان استخدام طائراتها في نقل المساعدات إلى تركيا.

وأضاف أنه في هذا السياق نقلت 500 خيمة من باكستان عبر طائرة سويدية إلى مدينة أضنة التركية في إطار الجسر الجوي الذي يدعمه الناتو.

وأشار إلى أن الطائرة من نوع C-17 التي تحمل المساعدات هبطت بقاعدة إنجيرليك الجوية في أضنة.

وذكر البيان أنه منذ 7 فبراير/شباط الجاري، نقلت 12 دولة من الناتو والدول الشريكة 279 طن إمدادات عاجلة إلى تركيا عبر 8 رحلات جوية.

ولفتت إلى أن السفينة التي تحمل أول دفعة من المنازل المتنقلة لإيواء المتضررين من الزلزال في تركيا والتي تحتوي 600 منزل سابقة التجهيز غادرت إيطاليا ومن المتوقع أن تصل إلى تركيا خلال الأسبوع الجاري.

البحرين تسيّر أولى رحلات جسرها الإغاثي لتركيا

بدورها أعلنت البحرين مساء الثلاثاء تسيير أولى رحلات جسرها الإغاثي لتركيا، تنفيذاً لتوجيهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن "قوة دفاع البحرين سيرت أولى رحلاتها الإنسانية الإغاثية عبر طائرات سلاح الجو الملكي البحريني إلى تركيا".

وتحمل الطائرة الإغاثية "55.7 طن من مواد الإغاثة والأجهزة الطبية وخيم الإيواء والمساعدات الغذائية واللوجستية"، وفق الوكالة.

وتأتي تلك المساعدات "تنفيذاً لتوجيهات عاهل البحرين بالتنسيق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتسليمها وتوزيعها على المتضررين والمنكوبين والضحايا في سوريا وتركيا، جراء الزلزال المدمر"، حسب المصدر ذاته.

وسيستمر الجسر الجوي البحريني بإرسال المساعدات عبر الرحلات الجوية "على مدى عدة أيام"، وفق الوكالة.

وأعلنت أكثر من 16 دولة عربية، بينها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت، إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وإرسال فرق بحث وإنقاذ لدعم المنكوبين في تركيا وسوريا.

واشنطن.ز 500 طن مساعدات لمتضرري زلزال تركيا

وفي الولايات المتحدة يتواصل إرسال المساعدات لصالح المتضررين من الزلازل في تركيا، والتي يجري جمعها في إطار حملات تقودها البعثات التركية هناك.

وانطلقت الثلاثاء طائرة شحن تابعة للخطوط التركية من نيويورك وعلى متنها 60 طن من المساعدات، وحضر القنصل التركي في المدينة ريحان أوزغور عملية نقل المساعدات إلى الطائرة في المطار.

وفي تصريح صحفي، من مطار جون إف كيندي الدولي، قال القنصل ريحان أوزغور، إن حجم المساعدات العينية المرسلة من الولايات المتحدة إلى تركيا في هذا الإطار تجاوز 500 طن، بما في ذلك الشحنة الأخيرة.

وعقب كارثة الزلازل في تركيا، أطلقت السفارة التركية في واشنطن حملة لجمع مساعدات في عموم الولايات المتحدة، وشهدت إقبالاً مكثفاً.

وفي تصريح سابق لفت القنصل التركي لدى نيويورك ريحان أوزغو إلى وجود مشاركة كبيرة في حملة جمع المساعدات في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وديلاوير، مشيراً إلى إنشاء أكثر من 10 مراكز تجميع في تلك المناطق.

وفي 18 فبراير/شباط غادرت سفينة شحن محملة بـ420 طناً من المساعدات التي جمعها في الولايات المتحدة ميناء إليزابيث في نيوجيرسي.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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