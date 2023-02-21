سياسة
3 دقيقة قراءة
مُفوض أممي يدعو إسرائيل لوقف تشريعات "إصلاح القضاء" وتل أبيب ترفض
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تشريعات إسرائيلية جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات على منظومة القضاء، ودعا لوقفها. وحسب قوله فإن "مثل هذه التشريعات ستقوض بشكل جذري قدرة النظام القضائي على دفع حقوق الفرد ودعم حكم القانون".
مُفوض أممي يدعو إسرائيل لوقف تشريعات "إصلاح القضاء" وتل أبيب ترفض
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل لوقف "إصلاح القضاء" وتل أبيب ترفض / صورة: AFP
21 فبراير 2023

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء عن قلقه إزاء تشريعات إسرائيلية جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات على منظومة القضاء، ودعا إلى وقفها، وهو ما رفضته تل أبيب بشدة.

وقال تورك في بيان إنه يخشى أن تشكل حزمة التشريعات في الخطة الحكومية الإسرائيلية لإصلاح القضاء "مخاطر جسيمة على فاعلية النظام القضائي في حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة.

وحسب قوله فإن "مثل هذه التشريعات ستقوض بشكل جذري قدرة النظام القضائي على دفع حقوق الفرد ودعم حكم القانون".

وهذا هو الانتقاد الأول الذي يصدر عن الأمم المتحدة للتشريعات التي أقرها الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى فجر الثلاثاء، والتي تحد من دور القضاء وتسلبه كثيراً من سلطاته.

فيما رد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على المسؤول الأممي وقال: "أي ارتباط بين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان هو صدفة بحتة".

ومضى كوهين في تغريدة بحسابه على تويتر: "لن نقبل الوعظ الأخلاقي من أولئك الذين يتجاهلون انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران والسلطة الفلسطينية وغزة، ويهاجمون إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أكثر من أي بلد آخر"، على حد قوله.

وفجر الثلاثاء صدَّق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 63 نائباً (من أصل 120) ومعارضة 47 وامتناع 10 عن التصويت بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية" وسط ترحيب من الحكومة واعتراض أحزاب المعارضة.

ويحتاج مشروع القانون إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذاً.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) فإن مشروع القانون الذي اجتاز القراءة الأولى ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.

وتقول المعارضة إن مشروع القانون يمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنه يهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وتشهد كل أنحاء إسرائيل منذ أكثر من 7 أسابيع تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us