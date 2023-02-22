سياسة
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وزيرة خارجية ألمانيا: الكلمات تعجز عن وصف كارثة زلزال تركيا
زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رفقة زميلتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر مدينة بازارجيك المنكوبة التي ضربها الزلزال بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وزيرة خارجية ألمانيا: الكلمات تعجز عن وصف كارثة زلزال تركيا
وزيرة خارجية ألمانيا: الكلمات تعجز عن وصف كارثة زلزال تركيا / صورة: AA
22 فبراير 2023

زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رفقة زميلتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر مدينة بازارجيك المنكوبة التي ضربها الزلزال بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وتلقت الوزيرتان الألمانيتان معلومات حول الأوضاع في المنطقة، من والي قريق قلعة، بولنت تكبييق أوغلو، الذي تم تعيينه كوالي منسق في بازارجيك.

وزارتا مخيما يأوي متضررين من الزلزال، والتقيتا أطفالاً هناك، كما تفقدتا خيمة طبية يعمل فيها أطباء ألمان متطوعون.

وعقب ذلك تجولتا في مناطق الأنقاض وسط المدينة، وأدليتا بتصريحات للصحفيين.

وقالت بيربوك: "حتى لو كنتم هنا، الكلمات تعجز عن وصف حجم كارثة الزلزال هذه".

ولفتت إلى وقوع زلزال جديد في المنطقة أمس وأن الناس باتوا في سيارتهم في الليل، وأنها بدورها أيضاً شعرت بالزلزال.

وأشارت إلى أهمية المساعدات الدولية، وأن حجم المساعدات المقدمة من ألمانيا لصالح المتضررين من الزلزال بلغ 108 ملايين يورو.

بدورها قالت فيسير إنهم جاؤوا للتضامن مع المنكوبين من الزلزال، ولفتت إلى أنهم لم يشاهدوا فقط الحزن هنا وإنما مدى وصول المساعدات بشكل جيد أيضاً.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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