سياسة
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ملاطية.. الهلال الأحمر التركي يقدم 350 ألف وجبة لمتضرري الزلازل
الهلال الأحمر التركي يغطي نسبة كبيرة من احتياجات الطعام والشراب لمتضرري الزلزال بولاية ملاطية، ويقدم يومياً قرابة 350 ألف وجبة.
ملاطية.. الهلال الأحمر التركي يقدم 350 ألف وجبة لمتضرري الزلازل
أقام الهلال الأحمر التركي نقاط مختلفة في عموم الولاية لتقديم الطعام، يعمل بها قرابة 50 طباخ محترف / صورة: AA
22 فبراير 2023

يواصل الهلال الأحمر التركي تغطية نسبة كبيرة من احتياجات الطعام والشراب لمتضرري الزلزال بولاية ملاطية، ويقدم يومياً قرابة 350 ألف وجبة.

وفي هذا الإطار، أقام الهلال الأحمر التركي نقاطاً مختلفة في عموم الولاية لتقديم الطعام، يعمل بها قرابة 50 طباخاً محترفاً.

وتوزع هذه النقاط وجبات الفطور والغداء والعشاء بشكل طازج للمنكوبين.

ويجري إيصال الوجبات إلى المنكوبين يومياً من خلال 400 متطوع و150 موظفاً محترفاً.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال مسؤول التغذية لدى الهلال الأحمر في ملاطية، باقي سيرك، إنهم سيواصلون تقديم المأكولات لحين انتهاء الحاجة إليها.

وأكد سيرك أنهم يعملون على مدار الساعة يومياً لتلبية احتياجات المنكوبين من الطعام والشراب.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزالان متتاليان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين

مصدر:TRT عربي - وكالات
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