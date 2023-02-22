تسببت الزلازل التي ضربت ولايات في جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الجاري ومركزها ولاية قهرمان مرعش في أضرار كبيرة وخسائر فادحة طالت حتى الطرق والأراضي الزراعية بالقرى البعيدة وليس مراكز المدن فقط.

إحدى القرى التي تعرضت لأضرار كبيرة كانت قرية عسكرهان بقضاء التابعة لقضاء تشليك هان بولاية أدي يامان. وهي قرية أنشئت فوق منطقة يمر بها أحد خطوط الصدع الفرعية، لذلك كان تأثير الزلزال عليها مدمراً، فتسبب في سقوط عديد من المنازل في القرية وتضرر كل المنازل والأبنية الباقية.

وبسبب الزلازل ارتفعت بعض الطرق والحقول في القرية بمقدار متر واحد فوق سطح الأرض.

وتحولت معظم منازل القرية إلى ركام بينما انقسمت الحقول والطرق وارتفعت بعض أجزائها بمتر فوق سطح الأرض. وانقلبت بعض السيارات.

وتوفي في قرية عسكرهان 18شخصاً وتهدمت معظم المنازل والأبنية بها.

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزال مزدوج مركزه ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما عشر ولايات جنوبي البلاد ومناطق في الشمال السوري، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.