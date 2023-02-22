ضربت هزة أرضية صباح الأربعاء، كلاً من لبنان وفلسطين، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل في لبنان إن "هزة أرضية بقوة 4.20 درجة ضربت شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبنان".

وشعر بعض سكان المناطق الساحلية اللبنانية بالهزة لليوم الثاني على التوالي.

من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن هزة أرضية ضربت شمالي فلسطين بقوة 4.2 درجة، واستمرّت 10 ثوان.

وأضافت أن الهزة ضربت على عمق 18 كم، شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية شعروا بالهزة.

ومساء الاثنين، شعر سكان لبنان وفلسطين بهزة أرضية قوية دفعت العديد من السكان إلى النزول إلى الشوارع خوفاً من انهيار المباني، بالتزامن مع وقوع زلزالين جديدين بولاية هطاي التركية شعر بهما مواطنون في سوريا وفلسطين ومصر.

وجاء زلزال هاطاي الأخير بعد أسبوعين من زلزالين ضربا ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا، بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، طال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.