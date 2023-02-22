سياسة
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بعد يومين من زلزال هاطاي.. هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب لبنان وفلسطين
هزة أرضية تضرب كلاً من لبنان وفلسطين، بقوة 4.2 درجة صباح الأربعاء. ووفق المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل بلبنان، ضربت الهزة شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبلاد. فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الهزة ضربت شمالي البلاد واستمرت 10 ثوان.
بعد يومين من زلزال هاطاي.. هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب لبنان وفلسطين
وفق المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل شعر بعض سكان المناطق الساحلية اللبنانية بالهزة / صورة: AA
22 فبراير 2023

ضربت هزة أرضية صباح الأربعاء، كلاً من لبنان وفلسطين، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل في لبنان إن "هزة أرضية بقوة 4.20 درجة ضربت شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبنان".

وشعر بعض سكان المناطق الساحلية اللبنانية بالهزة لليوم الثاني على التوالي.

من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن هزة أرضية ضربت شمالي فلسطين بقوة 4.2 درجة، واستمرّت 10 ثوان.

وأضافت أن الهزة ضربت على عمق 18 كم، شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية شعروا بالهزة.

ومساء الاثنين، شعر سكان لبنان وفلسطين بهزة أرضية قوية دفعت العديد من السكان إلى النزول إلى الشوارع خوفاً من انهيار المباني، بالتزامن مع وقوع زلزالين جديدين بولاية هطاي التركية شعر بهما مواطنون في سوريا وفلسطين ومصر.

وجاء زلزال هاطاي الأخير بعد أسبوعين من زلزالين ضربا ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا، بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، طال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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