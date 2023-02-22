سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم التوتر السياسي.. مناورات عسكرية بين القوات البحرية المغربية والفرنسية
رغم التوتر السياسي بين الرباط وباريس نفذت القوات البحرية المغربية تدريبات عسكرية مع نظيرتها الفرنسية بمشاركة القوات البحرية السنغالية في خليج غينيا، شملت تدريبات على مواجهة القرصنة وتأمين الملاحة.
رغم التوتر السياسي.. مناورات عسكرية بين القوات البحرية المغربية والفرنسية
مناورات عسكرية بين القوات البحرية المغربية والفرنسية بمشاركة السنغال  / صورة: AFP
22 فبراير 2023

أجرت القوات البحرية الملكية المغربية مناورات مع القوات البحرية الفرنسية والسنغالية في خليج غينيا، شملت تدريبات على مواجهة القرصنة والتهريب ومواجهة المخاطر التي تهدد الملاحة.

وأعلن السفير الفرنسي لدى الرباط أن التدريبات البحرية أجريت قبل عدة أيام، مشيراً إلى أهميتها في الوقت الحالي الذي يشهد زيادة نشاط حركة النقل البحري في غرب إفريقيا.

وأضاف: "تحول سواحل غرب إفريقيا إلى خط بحري من أمريكا الجنوبية نحو أوروبا، وارتفاع مخاطر القرصنة على شاكلة ما حصل في الساحل الشرقي للقارة يزيد من أهمية هذه المناورات".

وقبل شهور أجرت القوات البرية والجوية المغربية ونظيرتها الفرنسية مناورات عسكرية في المغرب شملت تدريبات على عمليات مكافحة الإرهاب.

كما نفذت البلدان مناورات برية على الأراضي المغربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ركزت على عمليات الإنقاذ.

وشهدت فترة العام ونصف الماضية توتراً في العلاقات السياسية بين المغرب وفرنسا شهدت سحب السفراء، وتوقفت خلالها الزيارات الرسمية إلى أن زارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الرباط في ديسمبر/كانون الأول الماضي في محاولة لحلحلة الأزمة وتمهيداً لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى المغرب. إلا أن الزيارة تأجلت ولم يُعلن عن تاريخ محدد لها.

ويرى خبراء أن الأزمات السياسية والدبلوماسية بين البلدين لم تنعكس على التعاون العسكري والأمني بينهما، وهو ما يتضح من خلال التدريبات العسكرية المتكررة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us