سياسة
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"في طليعة الدول الداعمة".. أنقرة تشكر الجزائر على مساعدتها بكارثة الزلازل
أعربت السفيرة التركية لدى الجزائر عن شكر أنقرة للجزائر على تضامنها واستجابتها السريعة لمساعدة متضرري الزلازل التي ضربت ولايات جنوبي البلاد.
"في طليعة الدول الداعمة".. أنقرة تشكر الجزائر على مساعدتها بكارثة الزلازل
فريق البحث والإنقاذ الجزائري في اثناء مشاركته في أعمال الإنقاذ بولاية قهرمان مرعش التركية / Others
22 فبراير 2023

أعربت السفيرة التركية لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش عن شكرها للجزائر على المساعدات التي قدمتها للمتضررين من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها إلى وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء.

وفي تصريح للصحفيين عقب لقائها الوزير مراد، قالت غوكطاش: "شكرت الوزير الجزائري على تضامن بلاده مع تركيا ودعمها للمتضررين من الزلازل".

وأوضحت أن الجزائر كانت في طليعة الدول التي أرسلت مساعداتها إلى تركيا عقب وقوع الزلزال مباشرة.

ولفتت إلى أن تركيا والجزائر تربطهما علاقات تاريخية عميقة.

من جانبه، قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد إن ما قامت به الجزائر تجاه منكوبي الزلازل في تركيا، هو واجب الأخوّة بين البلدين.

وأعرب مراد عن بالغ تعازيه في ضحايا الزلزال.

يذكر أن الجزائر أرسلت إلى تركيا فريق بحث وإنقاذ مكوناً من 86 شخصاً إلى جانب 95 طناً من المساعدات الإنسانية.

كما أعلنت الجزائر يوم العاشر من فبراير/شباط، تخصيص 30 مليون دولار كمساعدات لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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