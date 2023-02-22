قال المدير العام للهلال الأحمر التركي إبراهيم ألطان، إنهم أكملوا مرحلة عمليات البحث والإنقاذ التي سارعوا بالمشاركة بها فور وقوع الزلازل، وإنهم يركزون جهودهم حالياً في عمليات الإغاثة وتقديم الدعم اللازم لتخفيف معاناة المتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة، منها إنشاء منازل مؤقتة لإيواء المتضررين وتنفيذ مشروعات توفر لهم دعماً مالياً.

وأضاف ألطان في تصريحات لـTRT عربي الأربعاء، أنه من الضروري استمرار روح التضامن والدعم للمتضررين يعملون على إنشاء مناطق صناعية وتجارية صغيرة تضمّ ورشاً ومحالَّ تجارية لتوفير فرص عمل للمتضررين من الزلازل في المناطق المنكوبة بهدف توفير فرص عمل توفر لهم دعماً مادّياً.

وحول الجهود التي بذلتها فرق الهلال الأحمر التركي قال ألطان إنهم سارعوا في اليوم التالي لوقوع الزلزال بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة للمناطق المنكوبة في حين شاركت فرق أخرى في عمليات البحث والإنقاذ، في إطار خطة محددة للكوارث.

وأضاف أنهم أرسلوا أيضاً المساعدات الغذائية إلى المناطق المنكوبة، كما أرسلوا مطابخ متنقلة تقدّم وجبات ساخنة ثلاث مرات يومياً يستفيد منها نحو 3 ملايين شخص بالمناطق المنكوبة، مشيراً إلى أنه ليس في مناطق الزلازل مشكلات متعلقة بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أن أكثر من 250 ألف متطوع يشاركون مع الهلال الأحمر في جهود الإغاثة يجري تغيرهم مرة كل أسبوع.

وأوضح أن الهلال الأحمر التركي أرسل مراكز طبية متنقلة لتقديم الخدمات الصحية في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى كوادر مدرَّبة ومؤهَّلة لتقديم الدعم النفسي للناجين من الزلازل.

وحول الجهود المبذولة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في المناطق المنكوبة، قال ألطان إنهم يعملون بالتنسيق مع وزارة الصحة على اتخاذ التدابير اللازمة كافة، بخاصة تزويد المتضررين بموادّ النظافة والتعقيم، وإرسال المراحيض المتنقلة إلى المنطقة.

وأوضح أن فرقاً تابعة للهلال الأحمر قدمت إلى المناطق المنكوبة من نحو 75 مدينة في أنحاء تركيا، وأحضرت معها قوافل مساعدات جُمعَت في تلك المدن ووُزّعَت على المتضررين بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد".

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزالان متتاليان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.