​​​​​​​أعلنت وزارة الصحة في بيان، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 11 خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

​​​​​​​من جانبها أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنها تعاملت مع 295 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي هذا الصدد، اتفقت فصائل فلسطينية الأربعاء، على أن اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية "يضع حالة الهدوء بمهب الريح" وتوعّدت بالرد على ذلك.

جاء ذلك في تصريحات وبيانات لعدة فصائل تعليقاً على قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينييناً خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة صباح الأربعاء.

وقال داود شهاب متحدث "الجهاد الإسلامي" إن "العدوان الإسرائيلي على نابلس حرب متصاعدة، تدلّل على مدى استخفاف حكومة العدو بكل ما يجري الحديث عنه من تحركات سياسية وتفاهمات".

وأضاف للأناضول أن "استمرار هذه الحرب العدوانية يضع حالة الهدوء في مهب الريح"، مضيفاً أن "المقاومة لن تفرط في حقها بالرد على هذا العدوان الغاشم"، وفق تعبيره.

بدوره، قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان، إن "المقاومة في غزة تراقب جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية، وصبرُها آخذٌ بالنفاد" وفق قوله.

من جانبها، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان، إن التصعيد هو "استمرار في نهج الإرهاب والعدوان الذي سيحرق لهيبه الاحتلال ومخططاته العدوانية، وسيزيد مقاومة وإصرار شعبنا اشتعالاً".

وشدّدت الجبهة على "ضرورة الاستمرار بتوفير كافة الإمكانات اللازمة والاستعداد لخوض معركة طويلة مع هذا الاحتلال".

بدورها، قالت "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "لن نسمح باستباحة دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في أي ساحة من ساحات وجبهات النضال والمقاومة، ولن تمر دون رد وعقاب".

وأضافت في بيان: "نؤكد أن أبطال المقاومة الشعبية والقوات الضاربة في الضفة الفلسطينية والقدس ستصعّد مقاومتها واشتباكها الميداني في كافة ساحات المواجهة مع العدو الصهيوني رداً على جرائمه المتصاعدة" على حد قولها.

وفي وقت سابق قال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة مداخل.

​​​​​​​وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلاً وسط البلدة القديمة من نابلس، وسُمع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ودوي انفجارات.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تويتر، إن فلسطينيين اثنين كانا يتحصنان داخل منزل في نابلس قُتلا بنهاية عملية عسكرية بالمدينة صباح الأربعاء.

فيما ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية أن القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على اثنين من مجموعة "عرين الأسود" المسلحة "وهما متورطان بقتل الجندي إيدو باروخ" في هجوم نفذه مسلحون على قوة عسكرية قرب نابلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن القوة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً مضاداً للدروع على منزل تحصن بداخله الفلسطينيان، ما أدى إلى انهياره عليهما ومقتلهما، وفق الصحيفة.

ووقعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، حسب المصدر.

​​​​​​​ومنذ عدة أشهر يلاحق جيش الاحتلال جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة التي تتخذ من البلدة القديمة نابلس مركزاً لها.

​​من جانبه قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: "القوات الأمنية تعمل الآن في مدينة نابلس، سنكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات خاصة تعمل في نابلس، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تبادلاً لإطلاق نار وقع بين القوات ومسلحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تبادل إطلاق النار وقع "بعد محاصرة القوات الإسرائيلية منزل أحد المطلوبين"، دون مزيد من التفاصيل.

كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بوقوع جرحى من الجانب الفلسطيني.​​​​​​​​​​​​​​

تعقيب المقاومة

من جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عشرات.

وتابع: "إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".

كما طالب "الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا".

ومن جانبها قالت حركة حماس الأربعاء إن "المقاومة في غزة تراقب جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية وصبرها آخذ بالنفاد".

وحسب بيان مقتضب للناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة فإن "المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد".