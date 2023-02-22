على مدار الساعة منذ أكثر من 15 يوماً، تُسابق الدول والشعوب العربية الزمن لدعم وإغاثة تركيا وسوريا منذ وقوع الزلازل المدمرة التي ضربتها في 6 فبراير/شباط الجاري.

ووفق رصد الأناضول لبيانات وتصريحات تنوعت أوجه الإغاثة والتضامن من جميع الدول العربية (22 باستثناء سوريا) بين تبرعات مالية ومساعدات عينية وأعمال بحث وإنقاذ واتصالات.

وشاركت في تلك الجهود جهات رسمية وشعبية لمساعدة الشعبين التركي والسوري، حيث أودى الزلزال بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأحدث دماراً ضخماً في البلدين.

وفي وقت لا تزال فيه جهود الإغاثة متواصلة بوتيرة متسارعة ومكثفة، جاء رصد الأناضول للجهود العربية حتى صباح الأربعاء كالتالي:

1- قطر

- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول قائد دولة يزور تركيا بعد الزلزال.

- تقديم 253 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) مساعدات، وفق وزارة الخارجية.

- تسيير 30 رحلة إغاثية محملة بالمساعدات.

- الإعلان عن إقامة 3 مستشفيات ميدانية غداة وقوع الزلزال.

- شحن 650 منزلاً متنقلاً إلى تركيا من أصل 10 آلاف سيجري شحنها تباعاً.

- إطلاق حملة "عون وسند" وجمعت في يومها الأول 46 مليون دولار بينها 14 مليون من الأمير.

- الهلال الأحمر يخصص مليون دولار، ويطلق حملة لتوفير مساعدات بـ10 ملايين دولار.

- مؤسسة "قطر الخيرية" أطلقت حملة "أغيثوا متضرري الزلزال- تركيا وسوريا" وقدمت مساعدات بقيمة 7.5 مليون دولار.

- إرسال فريق إنقاذ من 110 أشخاص.

2- السعودية

- تسيير 12 طائرة إغاثية هي 10 إلى مطار غازي عنتاب جنوبي تركيا واثنتان إلى مطار حلب السوري.

- إرسال فريق بحث وإنقاذ سعودي.

- 433 مليون و475 ألفاً و998 ريالاً (نحو 115.5 مليون دولار) تبرعات شعبية على منصة "ساهم" الحكومية شارك فيها أكثر من 1.8 مليون متبرع حتى الساعة 6:40 "ت.غ" الأربعاء.

-إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا.

3- الإمارات

- زيارة وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان إلى تركيا

- وجَّه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 150 مليون دولار: 50 مليوناً إلى تركيا و100 مليون إلى سوريا.

- تقديم 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) من نائب الرئيس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصالح الشعب السوري.

- تسيير 136 طائرة إغاثية لتركيا وسوريا.

- إقامة مستشفيين ميدانيين في ولايتي غازي عنتاب وهاطاي جنوبي تركيا.

- 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) من والدة رئيس الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك لحملة "جسور الخير" الإغاثية.

- 3.67 مليون درهم إماراتي (نحو مليون دولار) من شركة "الأنصاري" للصرافة.

- 15 مليوناً و649 ألفاً و140 درهماً (حوالي 4.2 مليون دولار) جرى جمعها خلال 3 ساعات مساء الجمعة لصالح حملة دعت إليها مؤسسة "القلب الكبير".

- إقامة صلاة الغائب في كل مساجد الدولة بتوجيه من الرئيس.

4- الكويت

- زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية مي البغلي إلى تركيا.

- 30 مليون دولار لدعم تركيا وسوريا (مناصفة) من مجلس الوزراء.

- حملة "الكويت بجانبكم" تجمع ما يزيد عن 20.7 مليون دينار (67.7 مليون دولار) في يوم واحد.

-إرسال فريق بحث وإنقاذ.

5- البحرين

- تسيير طائرة إغاثية إلى تركيا في أولى رحلات جسر جوي يشمل سوريا أيضاً.

- جمع أكثر من 3.7 مليون دولار خلال 3 ساعات مساء الجمعة لصالح حملة رسمية شعبية.

- إقامة صلاة الغائب في كل مساجد الدولة.

6- سلطنة عمان

- تسيير طائرات مساعدات.

- إطلاق حملات تبرع شعبية.

-إرسال فريق إنقاذ وبحث.

7- مصر

- تسيير 5 طائرات إغاثية طبية وقافلتي مساعدات.

- اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان للتعزية وتأكيد المساندة للشعب التركي.

- مشاركة جمعيات ومؤسسات مصرية في تركيا، منها اتحاد الجمعيات المصرية و"رابعة" "والإحسان" و"المستقبل" و"أكاديمية الشريف" و"ديوان الخير" و"اتحاد الطلاب المصريين"، في جهود الإغاثة والتبرع.

8- الأردن

- إرسال 12 طائرة و21 شاحنة إغاثية و10سيارات إسعاف والبدء بنقل 10 آلاف خيمة إلى تركيا وسوريا.

- إرسال مستشفى ميداني عسكري وقوافل برية إلى تركيا وسوريا.

- إقامة صلاة الغائب في مساجد المملكة.

9 – العراق

- إرسال أكثر من 26 طائرة إغاثية إلى تركيا و24 طائرة إلى سوريا.

- الهلال الأحمر أرسل ما يزيد عن 140 طناً من المساعدات إلى البلدين وأحدثها 20 طناً من المواد الطبية وأكثر من 8 آلاف بطانية و250 خيمة لتركيا.

- إرسال 56 شاحنة مساعدات شعبية إ لى تركيا، وفق ممثل الهلال الأحمر التركي بالعراق محمود آق غون ترياقي.

- وزارة التجارة توفر لسوريا 650 طناً من المواد الغذائية، ووزارة الدفاع 850 طناً، ووزارة النفط مليون لتر من الوقود.

10- اليمن

- مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن تضامنه مع تركيا وسوريا.

- الجالية اليمنية في تركيا تجمع 17 مليون ليرة تركية (نحو 900 ألف دولار)، وتسيير قافلة مساعدات من 10 شاحنات.

- الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تعلن تبرعها بإعادة بناء 50 وحدة سكنية في تركيا .

11- ليبيا

- زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تركيا.

- إرسال 5 طائرات مساعدات للمتضررين من الزلزال 3 إلى تركيا و2 إلى سوريا.

- إرسال سفينة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر الليبي.

-إطلاق حملة تبرعات.

-إقامة صلاة الغائب في مساجد بالدولة.

-إرسال طاقم بحث وإنقاذ.

​​​​​​​- الحكومة تتعهد بإرسال 50 مليون دولار كمساعدات نقدية.

12- لبنان

-إرسال 3 فرق بحث وإنقاذ وأطنان من المساعدات الإنسانية.

- إطلاق مبادرات شعبية، منها "عفوية" التي جمعت 15 شاحنة إغاثية.

- إقامة صلاة الغائب في عدد من مساجد البلاد.

13- الجزائر

-مساعدة مالية 30 مليون دولار لتركيا و15 مليوناً لسوريا تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

- تسيير طائرات محملة بمساعدات إلى البلدين.

- إرسال فرق بحث وإنقاذ.

14- تونس

- تسيير طائرات إغاثية من جانب وزارة الدفاع والهلال الأحمر.

- إرسال فريق بحث وإنقاذ.

- إطلاق حملات ومبادرات تبرع شعبية منها عائدات حفل موسيقي في الأوبرا.

15- فلسطين

-إطلاق حملات تبرع شعبية، بينها "أغيثوهم".

- إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى وبقية مساجد الأراضي الفلسطينية.

16 – موريتانيا

- إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى تركيا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

17 – السودان

-إرسال طائرَتي مساعدات إلى تركيا وسوريا.

- إرسال فريق بحث وإنقاذ.

- إقامة صلاة الغائب في الخرطوم.

18- الصومال

- الحكومة تعلن تقديم مليون دولار ضمن حملة تبرعات لجمع 5 ملايين دولار دعماً لتركيا.

- تشكيل لجنة وطنية وزارية لدعم المتضررين من زلزال تركيا.

- مجلس الشعب يقرر التبرع بـ20% من رواتب نوابه لصالح المنكوبين في تركيا.

19- جيبوتي

- إرسال مساعدات إنسانية شعبية إلى تركيا، وفق السفير التركي لدى جيبوتي جينك أوزون.

20- المغرب

- ملك المغرب محمد السادس أرسل برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التركي.

- "مؤسسة المغرب" (خاصة تمثل المغتربين المغاربة في تركيا) دشنت حملة لجمع مساعدات من المغاربة لمنكوبي الزلزال.

- مغاربة في تركيا وخارجها يعلنون جمع تبرعات بأكثر من مليون ليرة تركية (نحو 53 ألف دولار)

21- جزر القمر:

- رئيس جزر القمر عزالي عثماني أعرب عن تضامنه مع تركيا، مقدماً التعازي إلى الرئيس أردوغان وأسر الضحايا.