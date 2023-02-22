رست سفينة عسكرية مصرية في ميناء مرسين الدولي جنوبي تركيا وعلى متنها 650 طناً من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى ضحايا الزلازل.

ونقلت السفينة "حلايب" التابعة للقوات البحرية المصرية خيماً وأغطية وأسرّة ومدافئ ومواد طبية وغذائية ومستلزمات نظافة إلى المتضررين من الكارثة.

وشارك في استقبال السفينة الأربعاء القائم بأعمال سفارة مصر لدى أنقرة عمرو الحمامي، ومسؤولون أتراك.

وسيجري استلام المساعدات في الميناء لتُنقل لاحقاً إلى المناطق المنكوبة.

وأكد الحمامي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب الزلازل.

وأعرب الحمامي عن تضامن مصر مع تركيا في هذه الأيام العصيبة، وأنها كانت أرسلت قبل هذه الدفعة مساعدات طبية "للشعب التركي الشقيق".

وشدّد على أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أنقرة، وأن "حلايب" هي أول سفينة عسكرية مصرية تصل إلى تركيا خلال آخر 10 أعوام.

وأوضح أن "هذه السفينة تحمل محبة المصريين إلى الشعب التركي".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.