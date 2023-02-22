أشاد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء بالتضامن الكبير الذي أبداه الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا عقب كارثة الزلازل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي ووزير التنمية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي جون فورسيل.

وقال جاوش أوغلو: "الاتحاد الأوروبي أبدى تضامناً كبيراً (مع تركيا) في هذا الوقت الصعب".

وأوضح أن 1750 شخصاً جاؤوا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بمناطق الزلازل في إطار آلية الدفاع المدني لدى الاتحاد الأوروبي.

وكشف أن هؤلاء الأشخاص ساهموا في إنقاذ 79 مواطناً تركياً من تحت الأنقاض.

كما قال الوزير التركي في وقت سابق الجمعة إن وزارته وجهت عقب الزلازل نداء للحصول على مساعدة دولية على أعلى مستوى، مؤكداً: "الجميع استجابوا لها".

وأشاد جاوش أوغلو بـ"الخطوات الصادقة" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدول بشكل منفرد من أجل تقديم الدعم لتركيا.

وأضاف: "شكراً جزيلاً لهم أيضاً. لقد فعّلت منظمة الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي آليات حالات الطوارئ".

ولفت إلى تأسيس نظام لضمان وصول المساعدات العينية والنقدية المقدمة من المواطنين المغتربين والدول الصديقة والشقيقة إلى تركيا.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.