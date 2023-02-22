قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي إن التكتل عازم على حشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم لتركيا وسوريا خلال مؤتمر للمانحين يوم 16 مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ووزير التنمية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي جون فورسيل.

وأوضح فارهيلي أن الأمم المتحدة والمنظمات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقدم الدعم في عديد من المجالات.

وأضاف أنهم سيعملون على إزالة الآثار السلبية قصيرة المدى وطويلة المدى للزلزال الذي ضرب تركيا وتسبب في فقدان عديد من الأرواح والدمار.

وذكر أن 21 دولة في الاتحاد الأوروبي أرسلت فرق البحث والإنقاذ وأن "أكثر من 1750 شخصاً مع 111 كلباً لعبوا دوراً مهماً في إنقاذ الأرواح أول 72 ساعة".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لتقديم دعم عالمي لتركيا.

وأكد أنهم يحاولون رفع مستوى الوعي حول مدى الضرر الذي تسبب به الزلزال، ولفت إلى أنه رغم وجود أرقام تقديرية، فإنه يوجد "ضرر كبير للغاية".

وأوضح أن مفوضية الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم الدعم بما في ذلك بناء منازل ومدارس جديدة ومستشفيات ومراكز الرعاية ودور الحضانة.

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.