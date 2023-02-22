أقال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، وهو الوزير الخامس الذي يقيله منذ بداية 2023.

وأعلنت الرئاسة في بيان مقتضب أن سعيد "أصدر أمراً يقضي بإنهاء مهام نصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني".

ولم يذكر البيان سبباً لإقالة الوزير ولا مَن سيخلفه.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي أقال سعيد 4 وزراء من حقائب الخارجية والتجارة والزراعة والتربية في حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن التي بدأت عملها في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويثير أداء الحكومة انتقادات عديدة في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ نحو عام، إضافة إلى تداعيات أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.