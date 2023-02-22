أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب اعتداء الجيش الإسرائيلي على مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال شنطوب عبر حسابه في تويتر الأربعاء: "إن قوات الأمن الإسرائيلية أضافت اعتداءً آخر إلى اعتداءاتها غير القانونية في الضفة الغربية".

وأضاف: "أدين إسرائيل التي ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بقتل 10 أبرياء في مدينة نابلس".

ودعا شنطوب الله بالرحمة لـ"الأشقاء" الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 10 فلسطينيين" وإصابة آخرين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة مداخل.

وحاصرت منزلاً وسط البلدة القديمة من نابلس، وسُمع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ودوي انفجارات.

ويقول شهود عيان إنه وقعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.

​​​​​​​ومنذ عدة أشهر يلاحق الجيش الإسرائيلي جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة التي تتخذ من البلدة القديمة نابلس مركزاً لها.