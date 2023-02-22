سياسة
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فلسطين تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن لتوفر حماية دولية بعد "مجزرة نابلس"
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء أن بلاده طلبت عقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوفير "الحماية الدولية" للشعب الفلسطيني.
فلسطين تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن لتوفر حماية دولية بعد "مجزرة نابلس"
فلسطين تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن لتوفير "حماية دولية" بعد مجزرة نابلس / صورة: AA
22 فبراير 2023

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء أن بلاده طلبت عقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوفير "الحماية الدولية" للشعب الفلسطيني.

هذا التحرك يأتي بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء 11 فلسطينياً وأصاب عشرات بالرصاص، خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال المالكي في بيان إن فلسطين "تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين، وآخرها مجزرة نابلس وبقية المجازر المستمرة، وطلب توفير الحماية الدولية".

كما طلبت فلسطين اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية (22 دولة) على مستوى المندوبين، واجتماعاً طارئاً لمنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، بهدف الإدانة الجماعية والفردية من قبل الدول لـ"مجازر الاحتلال"، بالإضافة إلى "طلب الحماية الدولية"، حسب البيان.

فيما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر "تويتر" إن القيادة الفلسطينية "تدرس بعمق اتخاذ خطوات على المستويات كافة"، وذلك "في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية".

ووصف الشيخ الاقتحام الإسرائيلي لنابلس بأنه "عمل بربري إجرامي مخطط ومدبر مع سبق الإصرار".

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية عبر بيان سابق فإن بداية العام الجاري هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ 2000، حيث لم يجرِ تسجيل هذا العدد من الشهداء الفلسطينيين (61 شهيداً) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ22 الماضية.

ومنذ عدة أشهر يلاحق الجيش الإسرائيلي جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة التي تتخذ من البلدة القديمة في نابلس مركزاً لها.

وتقول الجماعة إنها ترد على اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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