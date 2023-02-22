توفي، الأربعاء، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى "الجماهير الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، المناضل الوطني الكبير رئيس الوزراء الأسبق، أحمد قريع".

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "المناضل أبو العلاء أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل".

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بدور الراحل "الوطني والنضالي المشرف ومساهماته النضالية في منظمة التحرير الفلسطينية وعمله المقدر في مؤسسات الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "أبو العلاء وقف في المقدمة مدافعاً عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية، منذ بدايات العمل الوطني".

ولد قريع في بلدة أبو ديس شرقي القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968.

وسبق أن تولى عدداً من المناصب الرفيعة إلى جانب رئاسة الحكومة، من بينها: أول رئيس للمجلس التشريعي، وعضوية اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح".

كما تولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية، وعُين وزيراً للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية.​​​​​​​