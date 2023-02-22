سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع
توفي، الأربعاء، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع بعد معاناة مع المرض. ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى "الجماهير الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، المناضل الوطني الكبير رئيس الوزراء الأسبق، أحمد قريع".
وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع
وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع / صورة: AFP
22 فبراير 2023

توفي، الأربعاء، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى "الجماهير الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، المناضل الوطني الكبير رئيس الوزراء الأسبق، أحمد قريع".

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "المناضل أبو العلاء أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل".

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بدور الراحل "الوطني والنضالي المشرف ومساهماته النضالية في منظمة التحرير الفلسطينية وعمله المقدر في مؤسسات الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "أبو العلاء وقف في المقدمة مدافعاً عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية، منذ بدايات العمل الوطني".

ولد قريع في بلدة أبو ديس شرقي القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968.

وسبق أن تولى عدداً من المناصب الرفيعة إلى جانب رئاسة الحكومة، من بينها: أول رئيس للمجلس التشريعي، وعضوية اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح".

كما تولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية، وعُين وزيراً للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us