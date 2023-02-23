ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة شرق طاجيكستان صباح الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال ضرب قرابة الساعة 5:37 (00:37 ت غ)، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على عمق 20.5 كلم.

وأضافت أنّ تقديراتها تشير إلى أنّ "عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان" معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.

وما هي إلا 20 دقيقة على الزلزال حتى وقعت هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، حسب المصدر نفسه.

ومنطقة غورنو-باداخ شان يقطنها عدد قليل من السكان وتحيط بها جبال بامير الشاهقة.