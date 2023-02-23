سياسة
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أنقرة: 19 دولة أنشأت 22 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلازل
قالت وزارة الخارجية التركية في تغريدة على تويتر، إن 19 دولة أنشأت 22 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.
أنقرة: 19 دولة أنشأت 22 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلازل
مستشفى ميداني بريطاني في منطقة تورك أوغلو بولاية قهرمان مرعش / صورة: AA
23 فبراير 2023

قالت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، إن 19 دولة أنشأت 22 مستشفى ميدانياً في مناطق الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن الدول قدمت حتى اليوم 90 ألفاً و15 خيمة للمتضررين من الزلازل.

وأضافت أن من بين المساعدات المقدمة، مليوناً و344 ألفاً و234 بطانية و74 ألفاً و750 سريراً، و26 ألفاً و622 مولد كهرباء، و5 آلاف و722 طنّاً من الألبسة.

كما ذكرت الوزارة أن الدول (لم تورد أسماءها) قدّمَت أيضاً 3 آلاف و65 طنّاً من المنظفات، و5 آلاف و678 طنّ موادّ غذائية.

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، وتَسبَّبا في خسائر بشرية ومادية هائلة في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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