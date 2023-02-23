شنّت طائرات حربية إسرائيلية صباح الخميس، سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دون إعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن شهود عيان، بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على عدة مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وحسب شهود عيان في قطاع غزة فإن أضراراً لحقت بالمواقع المستهدفة ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الغارات.

غارات إسرائيلية

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجوّ هاجم موقعاً لإنتاج الأسلحة ومجمعاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن القصف جاء "ردّاً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة".

وفجر الخميس أطلقت فصائل فلسطينية 6 صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش إن "6 صواريخ أُطلقَت من قطاع غزة تجاه جنوبي إسرائيل، اعترضت القبة الحديدة 5 منها، فيما سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة"، دون حديث عن إصابات أو أضرار.

تأتي هذه التطورات بعد استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة 295 آخرين، برصاص قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وصباح الأربعاء قال شهود عيان للأناضول، إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس قبل أن تقع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحيّ والمعدني.

و​​​​​​تشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد منذ أشهر، إذ تقتحم إسرائيل مدناً وبلدات بالضفة وتحدث مواجهات مع الفلسطينيين تستخدم فيها قوات جيش الاحتلال الرصاص الحيّ ويُقتل خلالها فلسطينيون، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات وعمليات هدم المنازل.