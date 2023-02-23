سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة رداً على إطلاق صواريخ
قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ ضربات في قطاع غزة اليوم الخميس رداً على إطلاق صواريخ من القطاع، بعد يوم من اقتحام لمدينة نابلس أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة 295 آخرين.
إسرائيل تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة رداً على إطلاق صواريخ
طائرات حربية إسرائيلية تشنّ سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة / صورة: AFP
23 فبراير 2023

شنّت طائرات حربية إسرائيلية صباح الخميس، سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دون إعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن شهود عيان، بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على عدة مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وحسب شهود عيان في قطاع غزة فإن أضراراً لحقت بالمواقع المستهدفة ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الغارات.

غارات إسرائيلية

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجوّ هاجم موقعاً لإنتاج الأسلحة ومجمعاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن القصف جاء "ردّاً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة".

وفجر الخميس أطلقت فصائل فلسطينية 6 صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش إن "6 صواريخ أُطلقَت من قطاع غزة تجاه جنوبي إسرائيل، اعترضت القبة الحديدة 5 منها، فيما سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة"، دون حديث عن إصابات أو أضرار.

تأتي هذه التطورات بعد استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة 295 آخرين، برصاص قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وصباح الأربعاء قال شهود عيان للأناضول، إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس قبل أن تقع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحيّ والمعدني.

و​​​​​​تشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد منذ أشهر، إذ تقتحم إسرائيل مدناً وبلدات بالضفة وتحدث مواجهات مع الفلسطينيين تستخدم فيها قوات جيش الاحتلال الرصاص الحيّ ويُقتل خلالها فلسطينيون، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات وعمليات هدم المنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us