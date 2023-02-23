احتفلت السعودية الأربعاء بذكرى يوم تأسيس دولتها الموافق 22 فبراير/شباط من كل عام، وهنأتها بلدان عربية عديدة.

وشملت الاحتفالات تقديم عدد من العروض المرئية التي تسلّط الضوء على أبرز معالم الدولة السعودية بداية من عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيس الدولة الأولى، وصولاً إلى الثالثة "المملكة العربية السعودية".

ووفق رصد وكالة الأناضول، تنوعت الاحتفالات في مختلف أنحاء المملكة بين ألعاب شعبية وعروض تراثية وجوية ومسرحية وندوات واستعراض للخيول العربية وتزيين الشوارع بالأعلام الوطنية.

ورافقت الاحتفالات فاعليات ارتداء الأزياء التاريخية للمملكة وتنظيم معرض صور ومعلومات تاريخية وتوزيع هدايا تخليداً للذكرى وترديد الأهازيج الوطنية وتوشُّح مبانٍ رسمية باللون الأخضر (لون علم البلاد).

وشارك مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة في الاحتفاء بيوم التأسيس، منها وزارات الداخلية والرياضة والدفاع، بجانب مركز تاريخ مكة المكرمة، فضلاً عن جميع مناطق المملكة ومنها العاصمة الرياض.

كما احتفت سفارات السعودية خارج البلاد بذكرى يوم التأسيس، ومنها سفارة المملكة بمصر.

ويُعَدّ ذلك ثاني احتفاء رسمي من المملكة بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في 1727م.

وكان أول احتفال في 22 فبراير 2022، بعد شهر من إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً باعتبار ذلك اليوم من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة ويوم إجازة رسمية.

في سياق متصل هنَّأت دول عربية المملكة بمناسبة الذكرى، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقدّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برقية، التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وبعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهئنة إلى عاهل السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

ووُجّهَت تهانئ مماثلة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشدِّداً على "عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات".

كما وجَّه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، تهنئة مماثلة.

كما هنأت سلطنة عمان السعودية بمناسبة يوم التأسيس، وفق بيان للخارجية.