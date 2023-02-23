أفادت وسائل إعلام عبرية بتصديق السلطات الإسرائيلية على بناء 1000 وحدة استيطانية في جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً أدان فيه الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة السابعة، التابعة للمستوطنين الإسرائيليين، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي صدّق على بناء 1000 وحدة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي الضفة.

ولم يصدر تعليق رسمي عن السلطات الإسرائيلية بشأن هذا التصديق، حتى الساعة 19:10ت.غ.

وشهدت السنوات الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، إذ يأتي هذا التصديق بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً أدان فيه الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.

والاثنين أعلنت إسرائيل أنها التزمت أمام الولايات المتحدة عدم اتخاذ قرارات استيطانية في الأشهر القادمة، ولكنها لم تلتزم عدم هدم منازل فلسطينية.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها لن تشرعن في الأشهر المقبلة مستوطنات جديدة تتجاوز التسع التي وُوفِق عليها بالفعل، ولم تلتزم إسرائيل وقف هدم المباني غير القانونية في المنطقة ج".

وتشكّل المنطقة "ج" نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.