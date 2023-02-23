عَمَّ إضراب عامّ شامل الخميس، مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة كافة، تنديداً بقتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الأربعاء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف للأناضول، إن "الإضراب الشامل يعمّ محافظات الضفة الغربية كافة، وهو شكل من أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أبو يوسف أن "الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد في مواجهة الاحتلال".

ووصف العملية العسكرية في نابلس بـ"المجزرة"، داعياً إلى تَدخُّل دولي لوقف "العدوان" الإسرائيلي.

وأردف: "تُنظَّم الخميس مسيرات على نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي تنديداً بالجريمة".

ويشمل الإضراب المحال التجارية، وقطاع النقل والمواصلات، والتعليم في المدارس والجامعات، والبنوك ومحالّ الصرافة، والمؤسسات الحكومية.

والأربعاء، دعت القوى والفصائل الفلسطينية (تضمّ الفصائل كافة) إلى "إضراب شامل في محافظات الوطن كافة، حداداً على أرواح شهداء نابلس، وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وقال مراسل الأناضول في رام الله الخميس، إن المحالّ التجارية أغلقت أبوابها.

​​​​​​​والأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 11 فلسطينياً بينهم 3 مسنّين وقاصر، في عملية عسكرية نفّذها الجيش الإسرائيلي في نابلس.