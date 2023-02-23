عاد مسلح يشتبه بأنه قتل امرأة الأربعاء في فلوريدا، إلى مسرح جريمته بعد ساعات على ارتكابها، وأطلق النار على مراسل تليفزيوني وطفلة في التاسعة من العمر مما أدى إلى مقتلهما، حسبما صرحت السلطات.

وأعلن المسؤول الأمني في مقاطعة أورانج بفلوريدا جون مينا، توقيف شابّ يبلغ 19 عاماً يُدعى كيث ملفين موزيس، يُعتقد أنه مطلق النار.

ووقعت عمليات إطلاق النار في باين هيلز، إحدى الضواحي الغربية لأورلاندو بوسط فلوريدا. وقُتلت امرأة قرابة الساعة 11:00 (16:00ت.غ) حسبما نقلت السلطات الأمنية المحلية الأربعاء.

ووصل فريق من تليفزيون سبكتروم بعد ساعات لنقل الأحداث، حسبما ذكر مينا في مؤتمر صحافي مساء.

وبُعيد الساعة 16:00 (21:00ت.غ) وصل موزيس وأطلق النار على المصور التليفزيوني والمراسل اللذين كانا يقفان قرب سيارتهما، ما أدى إلى مقتل المراسل وإصابة المصور حسب المسؤول الأمني.

ثم دخل المسلح منزلاً مجاوراً وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة تسع سنوات.

ووفق مينا "نُقل جميع المصابين إلى المستشفى لكن الطفلة والمراسل التليفزيوني توُفّيَا".

وأضاف "اعتقلنا الشخص الذي يُعتقد أن منفّذ عملية القتل صباحاً وإطلاق النار بعد ظهر اليوم".

وأوضح أن المشتبه به "له تاريخ إجرامي طويل يتضمن اتهامات متعلقة بالسلاح والضرب المبرح والاعتداء بسلاح مميت والسطو والسرقة الكبرى".

وليست للموقوف الذي كان يعرف المرأة التي قُتلت صباح الأربعاء، صلة بالضحايا الآخرين حسب المسؤول.

وقال مينا: "لا ينبغي أن يقع أحد في مجتمعنا، لا أم ولا طفل في التاسعة وبالطبع لا فريق إخباري، ضحية لأعمال عنف مرتبطة بالسلاح".