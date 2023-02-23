سياسة
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ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: المفاوضات يجب أن تكون مع واشنطن لا كييف
قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن المفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تكون مع واشنطن لا مع كييف، مؤكداً استعداد بلاده لبحث "حل دبلوماسي جاد وطويل الأجل" للأزمة الأوكرانية.
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: المفاوضات يجب أن تكون مع واشنطن لا كييف
نيبينزيا: خصومنا لم يتغلبوا بعد على أوهامهم غير المجدية بهزيمة القوة النووية / صورة: Reuters
23 فبراير 2023

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن المفاوضات بشأن أوكرانيا "يجب أن تكون مع واشنطن لا مع كييف".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، مساء الأربعاء.

وقال نيبينزيا إن "المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تجري في الوقت الحاضر مع واشنطن لا مع كييف"، حسبما ذكرت وكالة "تاس" المحلية.

وأكد استعداد بلاده لبحث "حل دبلوماسي جاد وطويل الأجل" للأزمة الأوكرانية.

وأضاف المسؤول الروسي أن "السعي لحل هذا الوضع المحفوف بالعواقب السلبية على البشرية جمعاء في حالة حدوث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يجب أن يجرى حاليّاً لا بين روسيا وأوكرانيا، ولكن بين روسيا والغرب، وبالذات مع واشنطن التي تقف وراء نظام كييف".

وقال نيبينزيا: "خصومنا لم يتغلبوا بعد على أوهامهم غير المجدية بهزيمة القوة النووية".

وأضاف: "لهذا السبب يتعين علينا أيضاً التعامل عسكرياً مع العوامل التي أجبرتنا على شن العملية العسكرية الخاصة قبل عام".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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