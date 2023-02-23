سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | زلازل جنوبي تركيا تطول المعالم الأثرية والتاريخية في آدي يامان
لم تسلم المعالم الأثرية والتاريخي في الجنوب التركي من الزلازل المدمّرة. فتعرّضت عدّة آثار ومعالم يعود تاريخها إلى مئات السنين لأضرار كبيرة، ومنها ما لم يبقَ منه إلا جدار يدلّ عليه.
صور | زلازل جنوبي تركيا تطول المعالم الأثرية والتاريخية في آدي يامان
أضرار الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا طالت المعالم الأثرية والتاريخية أيضاً / صورة: AA
23 فبراير 2023

طالت أضرار الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا، المعالم الأثرية والتاريخية أيضاً، ومن أبرزها الجامع الكبير وخان "طوز" في مدينة آدي يامان.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً في البلدين.

وأدت الزلازل إلى انهيار الجامع الكبير الذي يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل 5 قرون تقريباً.

الجامع التاريخي الذي كان أحد رموز آدي يامان، لم يتبق منه حالياً سوى حائطه الشمالي والغربي.

ومن المعالم الأخرى التي طالها الزلزال، جامع المصلى الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر أو الثامن عشر، وجامع "كاب" (القرن الثامن عشر).

أما خان "طوز" الذي بُني في القرن الثامن عشر، فقد تعرض لأضرار كبيرة جرّاء الزلزال الأخير.

وفي حديثه إلى الأناضول، قال محمود صاري قايا (60 عاماً) أحد تجار السوق التاريخي في آدي يامان، إن الجامع الكبير كان أحد المعالم التاريخية المميزة في الولاية.

وأعرب عن حزنه الكبير إزاء انهيار الجامع الكبير وغيره من المعالم الأثرية التي كانت بمثابة رموز للولاية.

وعبر عن ثقته بترميم السلطات الرسمية وإعادة إعمار ما هُدم من المعالم الأثرية في آدي يامان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us