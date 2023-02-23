سياسة
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زلازل تركيا.. 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى هدم جراء الزلزال
كشف وزير البيئة التركي مراد قوروم، أن 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد. وأكد قوروم أنه سيجري تعويض المتضررين خلال عام.
زلازل تركيا.. 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى هدم جراء الزلزال
520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى هدم جراء الزلزال / صورة: AA
23 فبراير 2023

قال وزير البيئة مراد قوروم، إنهم تمكنوا من تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، في السادس من فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث في ولاية آدي يامان.

وأوضح الوزير التركي أنهم فحصوا 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملها آثار الزلزال.

وأضاف أنهم توصلوا، نتيجة هذا التحري، إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى منهاراً أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذا أضرار بالغة جراء الزلزال.

وجدد الوزير التركي اعتزامهم تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة، خلال عام واحد.

وبدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلازل الشهر القادم.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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