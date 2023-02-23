سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير تركي يؤكد تشييد أبنية محدودة الطوابق لمتضرري الزلازل
قال وزير البيئة والتطور العمراني التركي مراد قوروم، إن الأبنية الجديدة التي سيجري تشييدها في المناطق المتضررة من الزلازل ستكون محدودة الأدوار، ولن تكون هناك أبنية عالية. وأوضح قوروم أن المتاجر لن تكون في أسفل الأبنية بل بجانبها.
وزير تركي يؤكد تشييد أبنية محدودة الطوابق لمتضرري الزلازل
وزير تركي يؤكد تشييد أبنية محدودة الطوابق لمتضرري الزلازل. / صورة: AA
23 فبراير 2023

قال وزير البيئة والتطور العمراني التركي مراد قوروم، إن الأبنية الجديدة التي سيجري تشييدها في المناطق المتضررة من الزلازل ستكون محدودة الأدوار ولن تكون هناك أبنية عالية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في طاولة محرري الأناضول، الخميس، بولاية آدي يامان.

وأوضح قوروم أن المتاجر لن تكون في أسفل الأبنية بل بجانبها.

وأضاف أن الأبنية الجديدة ستسلم إلى أصحابها خلال مدة أقصاها عام واحد، وأنه من الممكن البدء بتسليم الشقق للمالكين بعد 6 أشهر.

ودعا قوروم جميع المواطنين إلى إيلاء مزيد من الأهمية لمشاريع إعادة تأهيل المدن.

ولفت إلى أن الجهات المعنية أكملت 80% من عمليات التحقق من سلامة الأبنية في المناطق المتضررة من الزلازل.

وأشار إلى أن الحكومة ستمنح 5 آلاف ليرة تركية شهرياً للمالكين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال، و3 آلاف ليرة للمستأجرين الذين تضررت المنازل التي كانوا يسكنونها، (الدولار يعادل 18.86 ليرة تركية).

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us