قال وزير البيئة والتطور العمراني التركي مراد قوروم، إن الأبنية الجديدة التي سيجري تشييدها في المناطق المتضررة من الزلازل ستكون محدودة الأدوار ولن تكون هناك أبنية عالية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في طاولة محرري الأناضول، الخميس، بولاية آدي يامان.

وأوضح قوروم أن المتاجر لن تكون في أسفل الأبنية بل بجانبها.

وأضاف أن الأبنية الجديدة ستسلم إلى أصحابها خلال مدة أقصاها عام واحد، وأنه من الممكن البدء بتسليم الشقق للمالكين بعد 6 أشهر.

ودعا قوروم جميع المواطنين إلى إيلاء مزيد من الأهمية لمشاريع إعادة تأهيل المدن.

ولفت إلى أن الجهات المعنية أكملت 80% من عمليات التحقق من سلامة الأبنية في المناطق المتضررة من الزلازل.

وأشار إلى أن الحكومة ستمنح 5 آلاف ليرة تركية شهرياً للمالكين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال، و3 آلاف ليرة للمستأجرين الذين تضررت المنازل التي كانوا يسكنونها، (الدولار يعادل 18.86 ليرة تركية).

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.