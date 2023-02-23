أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة توصّلت إلى معلومات تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية تتعاون مع مجموعات مسلحة في تشاد لتنفيذ خطة للتخلص من الرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي والاستيلاء على السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأفارقة وأوروبيين أن واشنطن أطلعت السلطات في تشاد على تقارير استخبارية تفيد بأن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين يتعاون مع مسلحين تشاديين لزعزعة السلطة الانتقالية في البلاد، وربما لقتل الرئيس التشادي.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن تشاد تعد حليفاً رئيسياً للغرب في مكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحيفة إن بريغوجين عرض على المسلحين التشاديين دعماً مادياً وعملياتياً لتنفيذ الخطة التي قد تتضمن تصفية الرئيس الانتقالي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إفريقي رفيع أن تشاد أحيطت علماً بهذه التقارير عن تهديد يمس حكومتها ورئيسها ومسؤولين كباراً آخرين، مؤكداً أنها تتعامل مع الأمر بجدية بالغة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت تعكف فيه الولايات المتحدة على إستراتيجية لطرد فاغنر من إفريقيا بعدما صار للمجموعة الروسية وجود ونفوذ في بلدان عدة في الفترة الأخيرة.