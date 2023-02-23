سياسة
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40 شاحنة يومياً.. الأمم المتحدة تزيد مساعدات الإغاثة إلى شمال غرب سوريا
أعلن مسؤول بالأمم المتحدة زيادة توصيل المساعدات الإغاثية إلى متضرري الزلازل شمالي غربي سوريا، بمقدار 40 شاحنة يومياً.
40 شاحنة يومياً.. الأمم المتحدة تزيد مساعدات الإغاثة إلى شمال غرب سوريا
وفد أممي يزور شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى / صورة: AFP
23 فبراير 2023

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة الخميس إن المنظمة سوف تزيد توصيل المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة لمساعدة ملايين المتضررين من الزلزال الكارثي الذي وقع هذا الشهر.

ونوه مهند هادي منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إلى أن الزيادة المخطط لها لشاحنات الإغاثة إلى 40 شاحنة يومياً لا تزال غير كافية لمواجهة الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث إن الحاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية لمكافحة الأمراض، وكذلك للمزيد من الغذاء والملاجئ المؤقتة.

وقال هادي لرويترز إن أكثر من 280 شاحنة عبرت الحدود التركية إلى شمال غرب سوريا منذ استئناف عمليات الإغاثة في التاسع من فبراير/شباط بعد وقوع الزلزال بثلاثة أيام بعد أن توقفت بسبب أضرار لحقت بالطرق الرئيسية.

وكانت المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهي منطقة يعتمد 90% من سكانها البالغ عددهم أربعة ملايين على المساعدات في تلبية الاحتياجات الأساسية، الأكثر تضرراً من الزلزال في سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن الكارثة أسفرت عن مقتل أكثر من 4500 شخص في المنطقة.

وقال هادي "نأمل أن نصل في القريب العاجل هذا الأسبوع إلى 40 شاحنة يومياً لنحقق مثلي العدد الذي كنا نوصله قبل الزلزال، مع توفر المزيد من الموارد".

وترتبط الزيادة في المساعدات بفتح معابر إضافية من تركيا إلى مناطق المعارضة في سوريا مثل معبر باب الهوى الذي يجري استخدامه بالفعل بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعطى الأسد تصريحاً استثنائياً لفتح معبرين آخرين لمدة ثلاثة أشهر.

ومنح النظام السوري أيضاً تفويضاً شاملاً، بدلاً من الموافقات لكل حالة على حدة، لنفس الفترة من أجل عمليات تسليم المساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى شمال غرب البلاد.

وقال هادي إن تدفقات المساعدات عبر هذه الطرق ستزداد أكثر بمجرد أن تسمح جميع الأطراف للأمم المتحدة بالتوصيل.

وأضاف أنه بينما تركز الدمار في سوريا بشكل أسوأ في الشمال الغربي، ينبغي على المانحين الاستجابة سريعاً لنداء جمع 400 مليون دولار.

وهناك حاجة لهذه الأموال علاوة على 4.8 مليار دولار أخرى كانت مطلوبة بالفعل في عموم سوريا لهذا العام.

وقال هادي "إن لم نحصل على التمويل سريعاً وإن لم نتمكن من تجديد المخزونات فسوف نواجه موقفاً صعباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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