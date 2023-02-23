أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "أفاد"، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 8550 هزة.

وأوضح تتار أن جزءاً كبيراً من تلك الهزات الارتدادية شعر بها سكان المنطقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث في المنطقة خلال الأيام المقبلة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وخلّف دماراً ضخماً في البلدين.