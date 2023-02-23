أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنه يريد أن يناقش مع بكين خطة السلام الصينية لأوكرانيا، معتبراً أن مشاركة هذا الشريك الوثيق لموسكو "إيجابية"، لكنه أوضح أنه لم يطلع على الوثيقة بعد.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "نرغب في عقد اجتماع مع الصين. إنه في مصلحة أوكرانيا اليوم".

وأضاف "أن تبدأ الصين بالتحدّث عن أوكرانيا وأن ترسل بعض الإشارات نقطة إيجابية جداً"، موضحاً أنه لم يتمكن "حتى الآن" من الاطلاع على خطة السلام الصينية وعليه فإن "من السابق جداً لأوانه تقييمها".

وفي هذا الصدد، دعا المستشار الألماني الخميس إلى عدم "التوهم" بشأن الصين التي تسعى إلى طرح نفسها وسيطاً في النزاع الأوكراني.

وقال أولاف شولتز في مقابلة مع تلفزيون زد دي إف "علينا أن لا نتوهم بشأن الصين لأنها حتى الآن لم تتخذ موقفاً ضد روسيا".

كما جدد المستشار الألماني معارضته لتسليم أسلحة صينية إلى روسيا في إطار هذا النزاع.

وقال شولتز "لقد قلت بوضوح خلال اجتماعي الأخير مع مسؤولين صينيين إنه لا يمكن قبول هذا الأمر".

وعلى صعيد آخر، قال نائب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ للجمعية العامة للمنظمة الدولية اليوم الخميس إنه بعد مرور عام على حرب أوكرانيا "تقدم الحقائق القاسية دليلاً كافياً على أن إرسال الأسلحة لن يجلب السلام".

وتابع: "سكب الزيت على النار لن يُسفر إلا عن تفاقم التوتر. إطالة أمد الصراع وتوسيعه سيجعل الناس العاديين يدفعون ثمناً باهظاً. نحن على استعداد لمواصلة لعب دور بنّاء في حل الأزمة الأوكرانية".

وزودت القوى الغربية كييف بأسلحة بمليارات الدولارات منذ بدء الحرب. واتهمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الصين بالتفكير في إمداد موسكو بالأسلحة وحذّرا بكين من مثل هذه الخطوة.

ورفضت الصين الاتهامات قائلة إن الولايات المتحدة ليست في موقف يسمح لها بتوجيه مطالب إليها.

وتسعى الصين منذ بضعة أسابيع إلى أداء دور الوسيط في الصراع الأوكراني، متحدثةً علناً عن خطة غامضة جداً في الوقت الحالي، بهدف إيجاد حل سياسي.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

ولهذا الغرض، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وتوجّه إلى موسكو حيث أجرى محادثات الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مُظهِراً التفاهم الجيد بين بكين وموسكو.

وأعلن دميترو كوليبا أنه علم فقط بـ"العناصر الأساسية لخطة السلام الصينية" لكنه ينتظر "تلقي النص لدراسته بالتفصيل".

وأكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الصين لم تستشر أوكرانيا خلال إعداد الوثيقة.

والصين حليفة وثيقة لروسيا، ولم تدعم أو تنتقد علناً الهجوم الروسي على أوكرانيا، بينما أعربت مراراً عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية. لكنها دعت أيضاً مرات عدة إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا، في وقت أعلنت روسيا ضم خمس مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئياً.