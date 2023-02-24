سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول إسرائيلي سابق: استراتيجيتنا ضد إيران فشلت والخيار العسكري هو الحل
دعا رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هايمان إلى الاستعداد لخيار عسكري بالتعاون مع الولايات المتحدة، بعد فشل استراتيجية تل أبيب في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، حسب تعبيره.
مسؤول إسرائيلي سابق: استراتيجيتنا ضد إيران فشلت والخيار العسكري هو الحل
مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق: استراتيجيتنا ضد إيران فشلت والخيار العسكري هو الحل / صورة: AFP
24 فبراير 2023

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق اللواء في الاحتياط تامير هايمان، إناستراتيجية تل أبيب في مواجهة البرنامج النووي الإيراني فشلت، ودعا إلى الاستعداد لخيار عسكري بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأضاف هايمان في تحليل نشره موقع القناة العبرية 12، أن التقرير الأخير لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية، الذي كشف وجود يورانيوم مخصَّب في إيران على درجة 84%، يمثّل جرس إنذار للجميع.

وشدّد على أن "الاستراتيجية الإسرائيلية بشأن كل ما له علاقة بالمواجهة مع البرنامج النووي العسكري الإيراني قد فشلت".

وأوضح هايمن أنه "لا فرق كبيراً بين التخصيب الذي تُجرِيه إيران على درجة 60% والتخصيب الذي جرى الحديث عنه على درجة 84%، فيما تبلغ درجة التخصيب العسكري 90%. ولا شك في أن إيران تقترب من ذلك”.

ورأى أن التخصيب غير المسبوق الذي كُشف عنه، إما "خطأ إيرانيّ" وإما "قراراً اتخذته إيران بالتخصيب على عتبة التخصيب العسكري لاختبار ردّ فعل الغرب”.

وأشار الاستخباراتي السابق إلى أن "التقرير الأخير لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية، الذي كشف عن وجود يورانيوم مخصَّب في إيران على درجة 84%، هو جرس إنذار للجميع".

ويرى هايمان أن الناحية الاستراتيجية هي المهمة، محذراً من أنه حتى الآن لا ردّ فعل على استمرار تقدُّم البرنامج النووي الإيراني.

وشدّد على ضرورة وضع الأمور على الطاولة والاعتراف بالحقيقة المُرّة، بأن الذي سيمنع إيران الآن من التقدم نحو التخصيب على درجة عسكرية هو إيران نفسها.

ويرى أنه يجب إعداد وتطوير تهديد عسكري موثوق به، من خلال التعاون الوثيق مع جيش الولايات المتحدة، ووضع وسائل معينة في إسرائيل، ومواصلة التدريبات المشتركة المهمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us