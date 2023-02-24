منذ بدء الهجوم الروسي، تصدّرت الولايات المتحدة الدول الداعمة لأوكرانيا، عبر مساعدات عسكرية بنحو 30 مليار دولار، وفرض مئات العقوبات على موسكو وبذل جهود دبلوماسية لحصارها دولياً، فيما قدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3.6 مليار يورو، بغية مواجهة الحرب الروسية.

ووفق بيانات جمعتها الأناضول، شمل الدعم الأمريكي المقدَّم لأوكرانيا أسلحة وذخائر وتدريبات على استخدام عدد من الأسلحة، كما تصدرت واشنطن الدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا وحاصرتها في الأمم المتحدة.

ووفقاً لرصد الأناضول، سلّمَت الولايات المتحدة أوكرانيا خلال عام من الحرب، مساعدات عسكرية تشمل معدات وذخيرة مدفعية ورادارات وألغاماً وأسلحة مضادة للأفراد وللدبابات .

كما سلمتها، منظومات مدفعية متطورة بعيدة المدى مضادة للطائرات، ودبابات قتالية ألحّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول عليها، ليصل إجمالي المساعدات منذ بداية الحرب إلى 29.8 مليار دولار.

وإجمالاً، تسلمت كييف من واشنطن 38 منظومة صواريخ دفاعية من طراز "هيمارس"، وبطارية "باتريوت" للدفاع الجوي، ومنظومتَي دفاع جوي من طراز "هوك"، و12 منصة دفاع جوي من طراز "أفنجر".

أما المركبات، فزودت واشنطن كييف بـ109 عربات مشاة قتالية من طراز "برادلي"، و45 دبابة من طراز "T-72B"، وأكثر من 640 ناقلة جنود مدرعة، إضافة إلى تَعهُّد واشنطن بتزويد كييف بـ31 دبابة طراز "أبرامز".

ماذا قدّمت أوروبا؟

أما الاتحاد الأوروبي فقدّم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3.6 مليار يورو، فيما أرسل عديد من الدول الأوروبية آلاف الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا.

ورغم أن الاتفاقيات والمعاهدات المؤسسة للاتحاد الأوروبي تحظر استخدام الميزانية العامة لتمويل العمليات العسكرية، استخدم الاتحاد "صندوق السلام الأوروبي" لتمويل صفقات السلاح لأوكرانيا وتدريب جيشها.

وبعد يومين من بدء الحرب الروسية، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم أول حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

ووفق معلومات جمعتها الأناضول من الإعلام الأوروبي ومصادر مفتوحة للرأي العام، أرسلت ألمانيا 500 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستينغر"، و2700 صاروخ آخر من طراز "ستريلا"، إلى جانب 6000 ذخيرة دبابة.

كما تضمنت المساعدات الألمانية عديداً من أنظمة الدفاع الجوي، أبرزها منظومة "باتريوت" وصواريخ "إيريس-تي"، وطائرات استطلاع مسيَّرة، وعربات مضادة للألغام، ومنظومات مدفعية متحركة.

بدورها أرسلت فرنسا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 550 مليون يورو، شملت أحزمة واقية، ومناظير ليلية، ومساعدات طبية، ودورات تدريب لجنود أوكران.

كما تضمنت المساعدات الفرنسية نحو 100 دبابة خفيفة، و6 منظومات مدفعية، وراجمات صواريخ، ومئات من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، كما تعهدت بإرسال منظومة صواريخ بعيدة المدى من طراز "سامب تي".

من جانبها، أرسلت هولندا 200 صاروخ مضادّ للطائرات من طراز "ستينغر"، و50 قذيفة مضادة للدروع، وصواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم - 120 أمرام" بقيمة 15 مليون يورو، وعدداً غير محدد من صواريخ هاربون المضادة للسفن.

أما إيطاليا فقدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون يورو، تضمنت أنظمة مدفعية وصواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون عيار 120 ملم، وناقلات جند مدرعة.

من ناحيتها، أرسلت إسبانيا منظومات دفاع جوي من طراز "هوك" و"أسبيد"، وعدداً غير محدد من ذخائر المدفعية، و22 مركبة عسكرية خفيفة، و30 سيارة إسعاف.

كما أرسلت 6.7 مليون بندقية حربية، و7.2 مليون قنبلة يدوية، وعدداً غير محدد من معدات الوقاية.

كذلك أرسل كل من إستونيا وليتوانيا ولاتفيا إلى أوكرانيا مئات الدبابات والأسلحة والذخائر السوفييتية.

أما بولندا فأرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.2 مليار يورو.