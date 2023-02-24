سياسة
2 دقيقة قراءة
البرازيل.. خمسون قتيلاً في الفيضانات والبحث عن مفقودين مستمرّ
لا تزال فرق الإغاثة في ولاية ساو باولو تعمل بجد على أمل العثور على عشرات الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين في بلدة ساو سيباستياو الساحلية التي تضررت بشدة بالأحوال الجوية السيئة، فيما أعلنت السلطات مقتل 50 شخصاً.
البرازيل.. خمسون قتيلاً في الفيضانات والبحث عن مفقودين مستمرّ
أودت الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في جنوب شرقيّ البرازيل بحياة 50 شخصاً / صورة: AFP
24 فبراير 2023

أودت الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في جنوب شرق البرازيل بحياة 50 شخصاً، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الخميس، خامس أيام عمليات البحث.

وما زلت فرق الإغاثة في ولاية ساو باولو تعمل بجد على أمل العثور على عشرات الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين في بلدة ساو سيباستياو الساحلية (200 كم عن ساو باولو) التي تضررت بشدة بالأحوال الجوية السيئة.

وقال أحد رجال الإنقاذ: "كلما مرّ الوقت تضاءلت فرص العثور على أحياء، لكننا ما زلنا نعمل لتحقيق هذا الهدف".

وركّز رجال الإنقاذ جهودهم على منطقة فيلا ساهي حيث دفن انهيار طيني عديد من المنازل على سفح تل.

وهطل أكثر من 680 مم من الأمطار خلال 24 ساعة في ساو سيباستياو، أي أكثر من ضعف معدل هطول الأمطار الشهري، وهو رقم قياسي وطني حسب حكومة ولاية ساو باولو.

واعترف تارسيسيو دي فريتاس حاكم ساو باولو الخميس، بأن نظام تنبيه السكان عبر الرسائل القصيرة لم يسمح بتجنُّب المأساة، وتحدث عن تركيب صفارات إنذار في مناطق الخطر.

وقال دي فريتاس في مؤتمر صحافي: "أُطلقَ 2,6 مليون إنذار قبل هطول الأمطار عبر رسائل قصيرة، ووجدنا أن ذلك لم يكُن فعالاً"، مشيراً إلى أن "أكثر من ثلاثين ألف شخص على الساحل تَلقَّوا رسائل من هذا النوع".

ويعزو الخبراء هذه الظواهر القصوى إلى تضافر آثار تَغيُّر المناخ والبناء غير المنضبط.

وفي البرازيل يعيش 9,5 مليون شخص في مناطق معرضة لحوادث انزلاق للتربة أو لفيضانات، يقيم كثيرون منهم في أحياء فقيرة تفتقر إلى الصرف الصحي الأساسي، حسب المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية والتحذير منها (سيمادن) في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us