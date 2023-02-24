قالت قائدة شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية أمس الخميس، إن سبعة أشخاص، بينهم أربعة مراهقين وطفلة تبلغ من العمر عامين، أصيبوا في إطلاق نار في ركن أحد الشوارع بالمدينة.

وقالت قائدة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلو في مؤتمر صحفي، إن والدة الطفلة البالغة من العمر عامين كانت بين المصابين بجروح خطيرة، وأضافت أن أسوأ الإصابات لمراهق في حالة حرجة.

وبدأ إطلاق النار قبل وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) على بعد بضع مئات من الأمتار من مدرسة ابتدائية، لكن أوتلو قالت إن الحادثة لم تبدأ هناك على ما يبدو.

وفي الولايات المتحدة يملك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحاً واحداً على الأقلّ، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين في منزل يحوي قطعة سلاح، وفق وسائل إعلام أمريكية.