سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة.. إصابة 7 أشخاص بينهم طفلة بإطلاق نار في فيلادلفيا
قالت قائدة شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية إن سبعة أشخاص، بينهم أربعة مراهقين وطفلة تبلغ من العمر عامين، أصيبوا في إطلاق نار في ركن أحد الشوارع بالمدينة.
الولايات المتحدة.. إصابة 7 أشخاص بينهم طفلة بإطلاق نار في فيلادلفيا
وفق الشرطة فإن والدة الطفلة البالغة من العمر عامين كانت بين المصابين بجروح خطيرة - أرشيفية / صورة: Reuters
24 فبراير 2023

قالت قائدة شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية أمس الخميس، إن سبعة أشخاص، بينهم أربعة مراهقين وطفلة تبلغ من العمر عامين، أصيبوا في إطلاق نار في ركن أحد الشوارع بالمدينة.

وقالت قائدة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلو في مؤتمر صحفي، إن والدة الطفلة البالغة من العمر عامين كانت بين المصابين بجروح خطيرة، وأضافت أن أسوأ الإصابات لمراهق في حالة حرجة.

وبدأ إطلاق النار قبل وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) على بعد بضع مئات من الأمتار من مدرسة ابتدائية، لكن أوتلو قالت إن الحادثة لم تبدأ هناك على ما يبدو.

وفي الولايات المتحدة يملك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحاً واحداً على الأقلّ، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين في منزل يحوي قطعة سلاح، وفق وسائل إعلام أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us